'TO NIJE NIŠTA NOVO!' Posle natpisa na zgradi da je MENGELE, Kon otkrio šta su ga pitali najbliži!

Komentarišući svakodnevne napade na društvenim mrežama, ali i nedavni skup antivaksera ispred zgrade u kojoj živi, dr Kon kaže da je suština tih napada da građani izgube poverenje u lekare iz Kriznog štaba.

I ako uznemirena, moja porodica stoički podnosi najgnusnije uvrede koje dobijam svaki dan od antivaksera. Imam ogromnu podršku od njih i to je moja velika sreća, ističe u razgovoru za Objektiv epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19 dr Predrag Kon.

‒ Nakon što su juče nepoznati ljudi napisali na mojoj zgradi da sam Mengele, porodica me je upitala: “Zar je moguće da misliš da je ovo važnije od tvog života?” Samo sam odgovorio: “Da, jeste. Važnije je.”

Jer zaista jeste važno! Dr Kon ocenjuje da neko uporno pokušava da ga pokoleba u nameri da posao odradi do kraja, ali on se ne obazire na “ono negativno što vidi i čuje o sebi”.

Komentarišući svakodnevne napade na društvenim mrežama, ali i nedavni skup antivaksera ispred zgrade u kojoj živi, dr Kon kaže da je suština tih napada da građani izgube poverenje u lekare iz Kriznog štaba.

‒ Sve moguće neistine i čiste laži pišu se kao istina. Taj pokušaj diskreditacije traje već dugo. Ja sam, inače, navikao na takve pokušaje antivakcinalista još pre deset godina.To nije ništa novo, nego se ovaj nalet uvreda u ovom trenutku poklapa sa donošenjem određenih mera koje su, po shvatanju tih ljudi, nešto što ugrožava njihova prava – objašnjava dr Kon.

Epidemiolog priznaje da je od svih kolega koje su u sastavu Kriznog štaba lično on najviše na tapeti nezadovoljnih antivaksera, koji vređanjem njega u stvari pokušavaju da uvrede ovo Vladino telo.

‒ Oni očekuju da bi mojim izlaskom iz Kriznog štaba sve bilo rešeno, na neki njihov način. To je takva iluzija da je to neverovatno. Medicinski deo Kriznog štaba čini deset iskusnih lekara koji su i doktori nauka, profesori, direktori zdravstvenih ustanova, imunolozi, epidemiolozi, virusolozi, pedijatri… Međutim, to što se oni ne pojavljuju u medijima, to je pitanje njihovog opredeljenja i možda su u pravu. S duge strane, komunikacija s javnošću je nešto što sam ja radio čitavog radnog veka i to je sastavni deo mog posla.