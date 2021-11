REGISTRACIJA JEFTINIJA ZA NAJMANJE 8.500 DINARA! Evo od čega će zavisiti iznos popusta i ko će se najviše 'OVAJDITI'

Sada imamo i novi zakon koji će od januara naredne godine drastično smanjiti cenu registracije. Nova pravila se odnose na vozila stara od 5 do 20 godina, zapremine motora 2.000 kubika i više.

Praktično, registracija polovnih automobila, koja se do sada obračunavala na osnovu zapremine motora, bila bi jeftinija od 10 do čak 25 odsto, i obračunavala bi se po godištu vozila.

Na primer, za Volksvagen Pasat, od 2.000 kubika, 2007. godišta, registracija bi bila jeftinija za 8.500 dinara, što je smanjenje sa 34.000 dinara u ovoj godini na 25. 000 u narednoj.

U slučaju automobila sa nešto jačim motorom, na koje se najčešće i odnosi nova promena, kao što je na primer Audi A4 2005. godište, zapremine motora 3.000 kubika, koji se do sada registrovao za oko 99.000 dinara, od 01. januara registracija će koštati oko 74.000 dinara.

Ubedljivo najtraženije marke polovnih automobila u Srbiji su Folksvagen, Opel i Pežo, a potom Fijat, Reno i Audi.

- Ako pogledamo šta se najviše pretražuje, najpopularniji modeli kod naših vozača su Folksvagen Golf 5, Golf 6 i Pasat, Opel Korsa i Astra, Pežo 208 i Pežo 308. Što se tiče Fijata, najpopularniji model ovog italijanskog proizvođača je i dalje Fijat Grande Punto. Kada je Reno u pitanju, najpopularniji je Klio, a u slučaju Audija najčešće se pretražuje Audi A4, kažu za "Blic Biznis" sa sajta Mojauto.rs.

Nova pravila praktično ove automobile ne kači, ali ne treba sporiti da će nova pravila u Srbiji i zakačiti mnoge građane.

Koga kači promena?

Automobili će po novim pravilima biti podeljeni u 3 kategorije. Prva se odnosi na vozila starosti od 5 do 8 godina, druga na vozila od 8 do 10 godina, a treća za vozila od 10 do 20 godina. Za vozila u prvoj kategoriji planirano je umanjenje od 10 odsto u odnosu na sadašnje cene. U drugoj umanjenje za 15 odsto, i trećoj najstarijoj grupi automobila od čak 25 odsto.

Navedimo prvo primer automobila iz prve kategorije. Registracija BMW-a 530d, 2017. godišta, zapremine motora 3.000 kubika, trenutno košta 148.000 dinara, a od 01. januara će iznositi 133.200 dinara.

Registracija džipa Folksvagen Tuareg, 2013. godište, zapremine motora 3.000 kubika, trenutno iznosi oko 130.000 dinara, a po novom će iznositi 110.500 dinara.

Registracija Folksvagen Pasata, sa motorom zapremine 2.000 kubika, 2007. godište, koji ubada u poslednju kategoriju, umesto sadašnjih 34.000 dinara, plaćati oko 25.500 dinara, ili registracija Audi A4 zapremine 3.000 kubika, 2005. godišta koja će umesto 99.000 hiljada koštati oko 74.000.

U Srbiji 85 odsto polovnjaka

Prema podacima Srpske Asocijacije uvoznika vozila i delova, prodaja novih vozila u našoj zemlji čini oko 15 odsto ukupne prodaje, odnosno prvih registracija, a čak 85 odsto čine polovna vozila. Pritom je skoro 80 odsto polovnih vozila starije od 10 godina, što nas dovodi do poražavajuće statistike prosečne starosti voznog parka u Srbiji, koja iznosi oko 17 godina.