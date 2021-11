Nova mutacija koronavirusa, po mnogima opasnija od delta soja, potvrđena je danas u susednoj Hrvatskoj.

Dr Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac i direktor vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu, objašnjava za Pink da je mutacija virusa očekivana, kao i to da, sve dok se građani ne budu vakcinisali, virus će se menjati i mutirati jer se širi se kao požar, u talasima.

Bekić se dotakao i jučerašnje sednice, navodeći da su odluke Kriznog štaba očekivane, dodajući da će kovid propusnice svakako u nekom trenutku širiti primenu kako po vremenu, tako i po lokacijama.

- Vremenom će se pomerati i vreme i lokacije. Raspust je isto jedna odlična stvar. Prethodna sednica je bila takva da se mislilo o onlajn nastavi ili raspustu... Radnici su vakcinisani ispod proseka, deca se zaražavaju, i zato je raspust odlična opcija. Nadam se da, iako ovo nije dug period, doći do zaravnjenja krive - rekao je Bekić.

Bekić napominje da je korona virus uvek korak ispred nas i da, ako se građani ne vakcinišu, doći će do promene virusa, koji će mutirati.

- Što duže ostaje u populaciji, nama će biti teže i imaćemo veću smrtnost - naveo je Bekić.

- Zdravstveni sistem jeste opterećen, i kovid infekcije su najozbiljnije. To dovodi do toga da je u junu propuštena šansa, i zato ostali pacijenti ne dobijaju negu kakvu su imali ranije. Juče smo čuli, da kada bi sada stala intervencija sa svim pacijentima, za dva meseca bi došlo do kolapsa. To govori o toj ceni koju plaćamo - objašnjava Bekić.

Dr Zlatan Elek, direktor KBC Kosovska Mitrovica, objašnjava da je situacija na KiM, nešto teža, jer se u proteklih nekoliko dana broj zaraženih povećava.

- Poražavajuće je to što je sve više mladih pacijenata, a ono što još više brine je to što je preko 90 odsto pacijenata u bolnici nevakcinisano - rekao je Elek.

Kako je Elek dodao, na teritoriji KiM postoji dosta vakcinalnih punktova, kao i to da su obezbeđene vakcine, gde je na građanima samo to da se vakcinišu kako bi se virusu stalo na put.

- Što se tiče nonkovid pacijenata, sve funkcioniše kako treba. I operacije i trudnice, porođaji, sve je u najboljem redu - istakao je Elek.

