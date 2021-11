'TAMO SE OBNOVIM MENTALNO, PSIHIČKI, I VRATIM SE SVEŽ U PARLAMENT!' Evo kako je Zukorlić govorio o svom najvećem hobiju!

Mumaer Zukorlić nekadašnji glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, a zatim potpredsednik Narodne Skupštine i lider Stranke pravde i pomirenja preminuo je danas u 51. godini.

Međutim, malo ko zna šta je bila najveća strast Zukorlića. Isticao je da je voleo više vrsta sportova, a jahanje je bio hobi kome dugo nije mogao da nađe zamenu.

Od kada je funkciju muftije zamenio funkcijom narodnog poslanika i lidera stranke BDZ Muamer Zukorlić je pronašao novu strast, iliti izduvni ventil - jahanje.

- Ranije sam jahao minimalno, odnosno amaterski, ali sada sam već ozbiljan član jahačkog kluba na hipodromu u Beogradu i imam termine najmanje tri puta sedmično. To mi je način da se relaksiram od tenzije, koju pokupim u sali Skupštine. Tako da odem na pauzu, od jedno sat vremena, tamo se obnovim mentalno, psihički i vratim se svež u Parlament - počinje priču Zukorlić.

Kako je govorio, jahanje je rekreacija koja se ne može uporediti ni sa jednom drugom.

- Posebna emocija postoji između čoveka i konja i ja nisam verovao kada su mi ranije govorili moji prijatelji da je ta vrsta rekreacije neuporediva sa svakom drugom. Ja sam se raznim sportovima bavio i bavim, igrao sam mali fudbal, tenis, bavio se atletikom, borilačkim veštinama, sve to ima svoju čar, ali što se tiče mentalnog odmora, ova vrsta ritmike, sklada između te plemenite životinje i čoveka na jahanju je vrh mogućnosti rekreacije, kada se postižu sportski efekti, ali i zdravstveni i mentalni, i to prosto nema alternativu - navodi on.

Otkrio je i da mu se nikada nije desio peh, odnosno da nikada nije pao sa konja.

- Ali naravno da se treba paziti. Suština je kao u plesu, u ritmu i harmonji, prosto morate da osetite životinju, da budete u harmoniji sa njom, da se ne rvete sa njom, a da je ne potčinjavate - kaže on.

Toliko je zavoleo konje i zaljubio se u ovaj sport, da je odlučio da do proleća kupi, ne jednog, nego dva.

- Svet konja je epski veoma zastupljen u kulturi balkanskih naroda, ali uopšte i u svetu u svim drevnim kulturama i civilizacijama, konj je bio nešto posebno. Ja ću, ako bog da, kupiti uskoro dva konja. Čak sam obilazio neke ergele i raspitivao se, imao sam ponude. Planiram da formiram štalu, gde će boraviti ta dva konja, pošto je i moja ćerkica oduševljena konjima, pa smo se dogovorili da nabavimo jednog belog i jednog tamnog - crnog ili braon. Verujem da ću to realizovati do proleća, a štala će biti u mom rodnom selu - otkrio je on.

