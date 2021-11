'NEPRAVDA SE GASI PRAVDOM!' Zukorlić u intervjuu za TV Pink pre nekoliko godina otkrio kako je njegova stranka dobila ime!

Mumaer Zukorlić nekadašnji glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, a zatim potpredsednik Narodne Skupštine i lider Stranke pravde i pomirenja preminuo je danas u 51. godini. On je pre nekoliko godina, gostujući na TV Pink otkrio kako je nastala stranka Slobode, pravde i pomirenja.

- Jedan od motiva mog ulaska u politiku, jeste zapravo, da pokušam da pomognem da se ta jedna stanica stoljeća, svojevrsnih antagonizama između bošnjačkog i srpskog naroda uopšte na Balkanu, a potom između Bošnjaka i same države Srbije, i konačno, da se ta jedna stara stranica zatvori i nova otvori i da definitivno možemo da se okrenemo budućnosti - rekao je Zukorlić tada.

Kako je tada rekao, vraćanje u istoriju ima smisla samo ukoliko se izvuče pouka.

- Ja zaista u to verujem i zato sam stranku i nazvao strankom pravde i pomirenja. Sve što se dešava pogrešno u društvu je produkt neke nepravde. Međutim, na nepravdu ne treba odgovoriti drugom nepravdom, nepravda se gasi pravdom - rekao je Zukorlić.

On je rekao da posebno smatra bitnim pomirenje bošnjačkoga i srpskog naroda, s obzirom na , kako kaže, činjenicu da imamo brojne momente u prošlosti koji nas opterećuju.

Prema njegovim rečima, treba da stavimo tačku i da naučimo iz iskustva, i kako kaže, nemamo krupne razloge za mržnju.

- Ova zemlja je dovoljno velika i lepa da u njoj mogu svi da žive. Mi umesto da napravimo zajedničku kulturološku ponudu prema Evropi. Mislim da su interesi jedan od motiva da se pravi zajednički život. Mada je to za mene niži nivo. Ja sam za to da se mi okupimo oko principa. Oni ljudi koji se okupe oko vrednosnih principa onda to traje - rekao je Zukorlić.

Kako je istakao, između islama i hrišćanstva ne postoje suštinske razlike.

- U pitanju su monoteističke religije. To jeste prostor gde je puno duha i emocije i dobro se koristi u regrutovanju, ali motivi za sukobe su uvek mnogo primitivniji. Treba da nađemo vertikalu principa oko kojih se slažemo. Da se vratimo principima koja su naši stari poštovali. Principi u ophođenju prema drugima u svakodnenom životu - rekao je Zukorlić.

On je rekao da nam je jedan ethos, da imamo zajednički etički sistem.

- Ako nam je ethos jednak i ako priznajemo istih, samo drugačije definisanih deset Božijih zapovesti - rekao je Zukorlić.

Autor: