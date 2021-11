ZUKORLIĆ U POSLEDNJEM GOSTOVANJU KAO DA JE NAJAVIO SMRT: Pre samo 10 dana govorio je o TROMBU!

Vest da je u 51. godini preminuo Muamer Zukorlić, potpredsednik Narodne skupštine i bivši muftija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, odjeknula je u javnosti.

Prema nezvaničnim informacijama, muftija je preminuo zbog komplikacija izazvanih trombom.

Interesantno je da je Zukorlić u svom poslednjem gostovanju na jednoj televiziji, pre samo 10 dana, antidržavne strukture u državnim institucijama uporedio upravo sa trombom, rekavši da "morate sve pratiti u državi, kao mali tromb u nozi". Izgovorio je ovo želeći da naglasi koliko je on opasan po državu , koliko i po čoveka, i kao da je naslutio svoju smrt:

“Neodgovorno je ako nekome veliki prst na nozi promeni boju, pa on kaže da je to je od glave daleko, šta mene briga za neke kapilare, odnosno šta me briga za uspostavu otrova koji se koncentriše u okviru MUP-a ili nekih drugih struktura moći…”

