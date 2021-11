ANA PRE NESTANKA OSTAVILA UZNEMIRUJUĆU PORUKU: Ostavila i pismo svojim najmilijima koje ne sluti na dobro - ĆERKA IPAK NE GUBI NADU!

Ana pre nestanka na svom instagram-profilu objavila uznemirujuću poruku

Ana Stojković (44) iz Smedereva, kojoj se pre četiri dana gubi svaki trag, u noći nestanka objavila je svoju fotografiju na "Instagramu" uz poruku "Idem da se nađem sa sudbinom". Nađena je i oproštajna poruka u kojoj je zapisala svoje želje za trenutak kada je pronađu mrtvu.

Ovo govori ćerka Natalija Ivanović koja se, uprkos svemu, nada da joj je mama živa.

Dva sata iza ponoći, 2. novembra, Anin automobil pronađen je na mostu Smederevo - Kovin. Auto je bio zaključan. Sumnje da je Ana skočila sa mosta brinu porodicu, koja, ipak, gaji nadu da se to nije dogodilo, pišu "Novosti".

- Neki radnici koji su bili ispod mosta ispričali su da nisu videli niti čuli da je neko skočio u vodu. Čuli su jedino dozivanje u pomoć. Zato verujemo da je možda živa i da će se javiti - kaže Natalija Ivanović, mlađa kćerka nestale žene.

Ona je ispričala da je njena majka večeri pre nestanka na svom instagram-profilu objavila uznemirujuću poruku.

- Objavila je svoju fotografiju, a na poruku svoje prijateljice koja ju je pitala: "Gde si pošla tako lepo sređena?", odgovorila joj je: "Idem da se nađem sa sudbinom". Ta žena je kasnije ovo ispričala, i sve je onda krenulo - priča Natalija.

Ona kaže da njena majka nije ponela sa sobom ništa od ličnih dokumenata, kao ni telefon i novčanik.

Crne slutnje kod najmilijih izazvalo je otkriće Aninog oproštajnog pisma.

- Našli smo oproštajno pismo. Tačnije, to je velika sveska, skoro cela ispisana. Napisala je razne stvari. Uglavnom, sve se svodi na to da je nesrećna. Čak nam je ostavila i detaljna uputstva šta da radimo kada je pronađemo mrtvu - kaže ćerka Natalija.

Natalija potvrđuje da je njena majka imala psihičkih problema, ali da ništa nije ukazivalo na to da može sebi da naudi.

- Bila je u nekoj depresiji, žalila se na posao, na umor, na ljude, na uobičajene stvari. Pričala je da joj je dosta svega, da će sebi da pekratiti muke. Niko to nije shvatao ozbiljno. Smatrali smo da su to neke rečenice koje mnogi od nas izgovaraju u nekim momentima - kaže ćerka, navodeći i da njena mama nije imala dugova, i da to sigurno nije razlog njenih problema.

Ana je i dan pre nestanka bila loše, govorila je da će se ubiti.

Ona se razvela pre pet godina. Živela je sa sestrom, i godinama držala svoju cvećaru u gradu. Osim Natalije, koja je udata, Ana ima i mlađu ćerku.

Kako se saznaje, ronioci Žandarmerije pretraživali su Dunav oko Kovinskog mosta, ali bez uspeha.

Poslednja poruka

Poslednja poruka nestale Ane sa "Fejsbuka" je citat: "Kad umre osoba koju volite, budite sigurni da ste dobili svog anđela čuvara". Na društevnim mrežama potpisivala se devojačkim prezimenom Ćirić.

MUP intenzivno traga za nestalom

Iz MUP-a nam je potvrđeno da je nestanak Ane Stojković porodica prijavila 2. novembra Policijskoj upravi Smederevo.

- Odmah je raspisana potraga za nestalim licem, i policija intenzivno traga za licem na području svih policijskih uprava - rečeno nam je u MUP.

