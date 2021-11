NEVENA ĐURIĆ IZ DRUGOG UGLA! Mlada poslanica Srpske napredne stranke OTKRILA: Zaljubljena sam već čitavu deceniju...

Nedavno je svojim oštrim nastupom u političkoj debati privukla veliku pažnju. Jednima se to dopalo, drugi su je kritikovali, ali politička scena Srbije definitivno je dobila novu mladu nadu - Nevenu Đurić. Ona, osim pameću, pažnju privlači i lepotom i vitkom linijom, a sada je otkrila i malo poznate detalje o svom životu.

Kako je došlo do toga da se bavite politikom?

- Od trenutka kad sam se učlanila u SNS sa 23 godine, krenula sam s ciljem da na taj način dam doprinos svim tim uspesima čiji je glavni kreator Aleksandar Vučić. Inicijalna kapisla za ovako ozbiljno bavljenje politikom je bila Akademija mladih lidera SNS, koja je osnovana na inicijativu predsednika, a u organizaciji Fondacije „Za srpski narod i državu“. Nakon toga sam se našla i na poslaničkoj listi. Prijatelji i ljudi iz mog bliskog okruženja su već aktivno učestvovali u stranačkom životu, i meni se dopalo to što oni rade. Koliko god to zvučalo neobično, mi smo stvarno porodica. Pored toga što se ozbiljno radi, tu se sklapaju i velika prijateljstva. Ponosna sam što sam deo tima koji predvodi Aleksandar Vučić, tima koji ostvaruje velike rezultate. Verujem da će buduće generacije govoriti o uspesima Srbije dok je na njenom čelu bio Aleksandar Vučić.

Kako je porodica reagovala na vaš ulazak u politiku?

- Ja od starta imam podršku i porodice i prijatelja. Ni u jednom poslu, pa ni u ovom, čovek ne može biti uspešan ako nema tako veliku podršku. Pre poslaničke karijere bili ste prosvetni radnik, predavali ste matematiku.

Da li vam nedostaju učionica i đaci?

- To je lep i zanimljiv posao koji nosi posebnu dozu odgovornosti. Vi ste kao nastavnik sastavni deo i obrazovanja i vaspitanja te dece. Koliko god da uče od vas o nekoj materiji, od mene konkretno o matematici, u istoj meri možete i vi da učite od njih. Nedostaju mi đaci, ali to delom nadoknađujem time što sam na usluzi rođacima, komšijama, prijateljima da pomognem pred neki kontrolni zadatak. Ja sam glavna za matematiku. Ne odričem se toga.

Kako ste odlučili da studirate matematiku?

- To je zanimljivo. Išla sam u Srednju farmaceutsku školu. Tu nije bilo mnogo matematike. Međutim, kada je došao prijemni ispit za Farmaceutski fakultet, bilo je potrebno spremiti matematiku i hemiju. Profesorka koja mi je pomagala je rekla mojoj mami kako meni matematika ide od ruke, da meni to leži. I onda me je mama nagovorila da upišem to. To je težak fakultet, zahteva puno rada. Tih pet godina sam učila od jutra do sutra. Ali se isplatilo.

Koliko posvećujete pažnje nezi, da li vam je to važno?

- Verujem da ženu ništa ne čini lepom koliko uverenje nje same da je lepa. Kada je žena srećna i zadovoljna, ona blista i zrači. Posebnu pažnju posvećujem nezi kose. Ne farbam se da ne bih oštetila kosu. Treba da radimo sve ono što nam pomaže da se osećamo zadovoljno. Koliko god se trudimo da ulažemo u tu neku intelektualnu stranu, podjednako se trudimo i da izgledamo lepo.

Šta mislite o estetskoj hirurgiji?

- Lično nemam apsolutno ništa protiv toga. Kada vidim ženu koja je uradila neku korekciju, kada je umereno, to može veoma lepo da stoji. Meni zasad nije padalo na pamet.

Koliko vam je važno kako ste obučeni?

- Kada je o tome reč, imam privilegiju. Moja mama šije, tako da je njenih ruku delo svaka moja odevna kombinacija. Tu imam veliku pomoć sestre koja pronalazi zanimljive modele i materijale, a mama to realizuje. To mi puno znači. Najviše volim da nosim odela, suknje i sakoe. Moja mama je nekad radila u konfekciji „Zvezda“, a sada radi u jednoj dečjoj konfekciji.

Na šta volite da trošite novac?

- Iako je to neobično za jednu ženu, uopšte ne volim da idem u šoping. Nikad me nećete sresti u tržnom centru. Retko kupujem garderobu, većinu stvari u mom ormaru je sašila mama. Ne sećam se kad sam bila u kupovini.

Bez čega nikako ne izlazite iz kuće?

- Bez novčanika, telefona i rokovnika jer uvek imam potrebu nešto da zapišem.

Bavite li se sportom?

- Da, obožavam trčanje. S obzirom na to da živim u Kruševcu, u blizini jednog od najlepših parkova Bagdala, tu imam idealne uslove da trčim. Podjednako volim i planinarenje, čest sam gost na Jastrepcu. Idealan je za sve ljubitelje prirode i pešačenja.

Da li vam teško padaju česta putovanja u Beograd?

- Ne. Beograd mi prija, a Kruševac i Bagdala su moja oaza mira. Tamo sam svoj na svome. Uvek kad se pomene Kruševac, u glavi imam reči nekadašnjeg gradonačelnika Bratislava Gašića, koji je rekao: „Svim svojim bićem, srcem i dušom pripadam ovom gradu“. Ali mi nije opterećenje ni rano ustajanje ni vožnja, toliki kilometri, ništa mi nije problem. Svesna sam da jr u ovom trenutku neophodno da budem u Beogradu.

Da li vam ostaje uz sve obaveze dovoljno vremena i za porodicu i prijatelje?

- Dobra organizacija i stiže se sve. A važno je i da imate podršku najbližih.

Kako volite da provodite slobodno vreme?

- Svaki slobodan trenutak koristim da budem u prirodi. Imam psa Bruna, pa često izlazimo nas dvoje da prošetamo. Volim da pročitam i neku dobru knjigu ili da pogledam dobar film. Volim i kriminalističke serije.

Kako vidite sebe za 30 godina?

- Sa jedne strane kao srećnu porodičnu ženu. S druge strane kao uspešnu poslovnu ženu. Nakon nastupa na Javnom servisu prepoznaju vas u javnosti.

Da li vam ljudi prilaze na ulici i šta vam kažu?

- Imam utisak da su ljudi sada slobodniji da mi se obrate za sve što im je potrebno. Mi poslanici iz našeg okruga smo uvek dostupni građanima. A sada imaju samo više slobode da mi priđu i u marketu i na ulici, da mi kažu svoja mišljenja, probleme, ideje... Ja sam tu da saslušam i pomognem koliko je u mojoj moći.

Mnoge pripadnike jačeg pola zanima da li je neko već ukrao vaše srce?

- Da, već čitavu deceniju je ukradeno. Pored mame i sestre, on je moja najveća podrška. Nije iz političkog sveta, ali meni pruža svaku vrstu podrške. On sve razume, i to što sam često u Beogradu, i što se nekad dugo ne javljam na telefon ili ne odgovaram na poruku satima. Mi smo zajedno odrasli, dugo smo zajedno.

Negativni komentari me ne pogađaju

Kako se nosite s negativnim komentarima na vaš račun?

- Ne pogađaju me. Mama me često pita da li mi smeta kada nešto loše govore o meni. Apsolutno mi ne smeta. S obzirom na to s čije strane dolaze, to doživljavam samo kao pohvalu. Kad me oni kude, znači da sam na dobrom putu i da radim prave stvari.

Koliko je ostavio na vama traga prerani gubitak oca?

- Imala sam tada samo 11 godina i uopšte nisam bila svesna šta to znači. Sada sa godinama nedostaje mi sve više iz dana u dan.

