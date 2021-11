NESNOSNE KOLONE! Kolaps na prilazu auto - putu Miloš Veliki! NADLEŽNI POSEBNO APELUJU NA JEDNU STVAR!

Nadležni apeluju na sve vozače da svoju vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da su od 1. novembra neophodne i zimske gume.

Tokom popodnevnih časova loši vremenski uslovi i visoka frekventnost saobraćaja uslovili su gužve na obilaznici oko Čačka i ka naplatnoj rampi u Preljini, a formirane su i kolone duge više od jednog kilometra.

- Vremenski uslovi za vožnju su zaista loši, kiša konstantno pada, a i magla otežava vidljivost na kolovozu. Iz pravca Zlatibora ka Čačku došlo je i do poprečivanja teretnog vozila, i dok je to sanirano, formirana je kolona vozila pa se saobraćaj odvija usporeno. Samo da nam je doći do auto-puta, tad pretpostavljam da neće biti gužve - izjavio je za RINU vozač Budimir Džekulić.

Nadležni apeluju na sve vozače da svoju vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da su od 1. novembra neophodne i zimske gume.

Autor: