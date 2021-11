OPET BEZ DOČEKA NOVE GODINE? Tiodorović nije optimističan, evo od koga sve zavisi!

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović dao je ne baš optimističnu prognozu epidemiološke situacije u Srbiji tokom narednih meseci.

S obzirom na to da idu brojne proslave, Nova godina, Božić profesor Tiodorović otkrio je kako će se to odraziti na trenutnu situaciju sa koronavirusom, ali i šta, s obzirom na trenutne mere koje su na snazi i broj novozaraženih možemo da očekujemo.

– Nema drugog načina nego da se ponašamo u skladu sa trenutnom situacijom, a to je da ne zaboravimo na oprez i na zdravlje. Najbolje bi bilo da se u kratkom vremenu vakciniše što veći broj ljudi . I da postignemo što veći zaštitni bedem, da vakcinišemo još 30 odsto ljudi. Ali da li je to moguće, ja u to ne verujem. Počelo je da raste interesovanje za vakcinaciju zbog ovih kovid propusnica, može da se to održava i dalje, ali to je sve u granicama onoga što narod prihvata. Ali to neće povećati više od 10 do 15 odsto, ali to je nedovoljno. Što se slava i proslava tiče, bilo bi dobro da makar kao prošle godine, slavimo u porodičnim uslovima što slave i jesu zapravo, porodični skupovi. Da se ne dešavaju velika okupljanja. Bez kafana, bez restorana. To najverovatnije važi i za Novu godinu. Bio sam optimista, govorio sam da je moguće da ćemo biti slobodniji, ali nažalost pokazalo se da taj optimizam nije realan – rekao je profesor.

Međutim, na pitanje čemu možemo da se nadamo u narednoj godini, prof. dr Tiodorović dao je nešto optimističniji odgovor.

– Ako bude više vakcinisanih, i ako bude više prebolelih sa dobrim imunitetom, možemo očekivati da bolest nema epidemijski karakter, nego da postane endemska. Na proleće može da bude mirno ako se broj vakcinisanih bude povećao makar na 70 odsto. Tu imamo i one sa prirodnim imunitetom, ali pokazalo se da on traje nešto kraće. Zato je važna vakcinacija, i bez velikog obuhvata nema povratka u normalu. Dakle, sve zavisi od nas i naše sopstvene odgovornosti. Pa tako i tok epidemije. Koliko virusu damo prostora da cirkuliše, tako će nam i biti – kaže profesor Tiodorović.

Podsetimo, danas je stupila na snagu odluka Kriznog štaba po kojoj su kovid propusnice u ugostiteljskim objektima neophodne od 20, umesto od 22 časa, kako je bilo do sada.