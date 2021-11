NOVOGODIŠNJI PRAZNICI SU TU! Sezona putovanja se bliži, a ovo su TRIKOVI AGENCIJA: Evo na šta treba da obrate PAŽNJU!

Građani Srbije uglavnom biraju države u koje je najlakše ući s obzirom na mere zbog pandemije koronavirusa

Bliži se Nova godina, a uprkos pandemiji koronavirusa, turističke agencije u Srbiji uveliko su iznele ponude za novogodišnje aranžmane, među kojima je, kako za Objektiv navodi Ana Ječmenica iz Udruženja turističkih agencija Srbije, najveće interesovanje za evropske metropole.

Međutim, prema rečima naše sagovornice, nestrpljivi građani moraju biti na oprezu u slučaju da država u koju planiraju da putuju zatvori granice ili pooštri mere ulaska u zemlju, jer im uplaćeni novac neće biti vraćen.

- Ako država u koju putujete zatvori granice, vršiće se preraspodela sredstava, odnosno uplaćeni novac će se preusmeriti na neko drugo putovanje u skorijoj budućnosti. Takođe, ukoliko ta država uvede ograničenja, a vi ne možete da ih ispoštujete, kao što je, recimo, zeleni digitalni sertifikat, onda će se primenjivati opšti uslovi putovanja, a to se računa kao da ste odustali iz nekog ličnog razloga. To predstavlja problem ljudima zato što treba da uplate novac unapred, a to je rizik na koji svi moramo da budemo spremni - ističe Ječmenica.

NAJVEĆE INTERESOVANJE ZA EVROPSKE METROPOLE

Prema njenim rečima, građani Srbije uglavnom biraju države u koje je najlakše ući s obzirom na mere zbog pandemije koronavirusa.

‒ To su uglavnom države koje ili prihvataju sve vakcine koje su dostupne u Srbiji ili države koje prihvataju antigenski test ukoliko niste vakcinisani. Svakako dominiraju evropske metropole. Takođe, postoji interesovanje i za Bosnu s obzirom na to da bez ikakvih ograničenja možete otputovati u ovu zemlju – kaže Ječmenica ističući da se zbog korone situacija menja iz dana u dan.

‒ Očekivali smo da će već sada biti objavljene cene za letovanja za sledeću godinu, međutim, rizik je planirati unapred. Godina 2019. je bila jedna od najboljih turističkih godina u istoriji što se tiče srpskog turizma, tako da je želja svih da se ona ponovi.

ROK ZA VRAĆANJE NOVCA 1. APRIL

Svim turističkim agencijama u Srbiji produžen je rok za vraćanje novca klijentima, a Ječmenica kaže da sve zavisi od samih država u kojima se nalazi novac.

‒ Ako, na primer, Grci produže rok, a naše agencije budu obavezne da u aprilu, kada je krajnji rok, izvrše povraćaj novca, onda će one od svojih sredstava morati da izvrše taj povraćaj zato što Grcima njihova država dozvoljava da novac i dalje drže kod sebe. Tu stupa na snagu nova uredba, gde svaka agencija koja dokaže da ima novac bilo gde na svetu, može dobiti u tom iznosu povoljnu pozajmicu od države da bi premostila taj period dok ne legne novac iz inostranstva – objašnjava naša sagovornica.

Međutim, ona dodaje da se u ovoj situaciji javlja problem ukoliko firma iz inostranstva bankrotira.

‒ Imamo takvu situaciju sa agencijom „Muzenidis”, koja tvrdi da ima novca u Grčkoj, ali da zbog pravne zavrzlame ne može da vrši povraćaj – navodi Ječmenica dodajući da će se kroz nekoliko dana znati pravo stanje stvari sa turističkim agencijama, nakon dogovorenog sastanka u Privrednoj komori Srbije.