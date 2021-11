KONAČNO VESTI KOJE BUDE NADU: Prazne se kovid bolnice, ali je pred nama NOVI IZAZOV

Posle skoro četiri meseca četvrti talas korone u Srbiji pokazao je prve znake slabljenja. Naime, nakon sada već dalekog 20. jula, juče je po prvi put više pacijenata otpušteno nego primljeno u kovid bolnice širom zemlje. Epidemiolozi to ocenjuju kao efekat kovid propusnica, povećane vakcinacije i prirodnog spuštanja krive.

Napokon, optimistične vesti. U nedelji u kojoj je sve ukazivalo da ćemo nakon negativnog rekorda u broju zaraženih prestići, nažalost, i broj umrlih u danu, stigla je informacija koja budi nadu.

Četvrti talas neće oboriti sve negativne rekorde

Ako smo već danima svedoci da broj zaraženih postepeno opada iz dana u dana pa je sada ispod 5.000 nismo baš očekivali da će broj hospitalizovanih se toliko spustiti da sada ima više otpusta nego prijema u kovid bolnicama.

Trenutno je 6.614 hospitalizovanih u Srbiji što je daleko ispod negativnog rekorda od 9.731 pacijenta koliko ih je bilo u bolnicama 27. decembra prošle godine. Svakako vest koja obećava da je pik četvrtog talasa iza nas i da se trenutno epidemiološka kriva spušta.

Dokle će spustiti zavisi opet od nas. Od stepena vakcinacije koja je nakon dugog perioda stagnacije konačno počela da uzima maha, ali i od poštovanja protivepidemioloških mera.

Šta je to uticalo na to da kovid bolnice počnu da se prazne – pitanje je od čijeg odgovora će nam zavisiti borba i sa sledećim talasima pandemije. Ako nas je ova pandemija nečemu naučila to je da nema opuštanja jer vrlo lako može doći do novog talasa zaražavanja.

Petrović: Kovid propusnice dale rezultate

Epidemiolog Radmilo Petrović ističe više razloga zbog čega četvrti talas korone u Srbiji slabi.

-Svakako da su kovid propusnice uticale na manji broj zaraženih i hospitalizovanih. Koliko vidim, sve više mladih se po prvi put vakcinišu kako bi mogli da idu u ugostiteljske objekte. Samim tim kako se povećava broj vakcinisanih sve je manje neimunih na virus – objašnjava Petrović i pozvao sve vakcinisane da obavezno prime i treću dozu i tako pojačaju imunitet.

Kako kaže, prirodno je da epidemiološka kriva opada nakon skoro četiri meseca rasta.

Očekujem da se do kraja meseca dodatno smanji Ii broj zaraženih i hospitalizovanih. Pitanje je samo dokle će se kriva spustiti. Problem je što nam sledi period velikih slava i Nova godina. Videćemo kako će biti u decembru – brine se Petrović.

Decembar donosi brojne izazove

On savetuje sve građane kako da se ponašaju u vezi sa starim srpskim običajem.

-Slavu treba slaviti samo u krugu domačinstva odnosno porodice. Ne treba ni ići na tuđe slave niti zvati goste. Prosto moramo da se strpimo jer trenutna epidemiološka situacija nije da se okupljamo po kućama. Svio znamo da se na slavi ne sedi pet minuta nego nekoliko sati. Samim tim virus se lakše prenosi – zaključuje Petrović.