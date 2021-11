DANAS TOPLIJE I SUNČANO! Uživajte i za vikend jer nam od ponedeljka stižu ZAHLAĐENJE I PLJUSKOVI

Maksimalna dnevna temperatura će u pojedinim mestima iznositi 15 stepeni Celzijusa.

U petak ujutru hladno, ponegde slab mraz i moguća magla, a tokom dana suvo sa sunčanim periodima sa malo više oblaka na jugozapadu Srbije. Po kotlinama na zapadu i jugu se može zadržati magla ili sumaglica uz malo hladnije vreme u tim oblastima.

Na planinama toplije nego po kotlinama. Vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 10°C do 15°C, a po ređim kotlinama sa maglom, ispod 10°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

Vreme u Beogradu:

U Beogradu u petak suvo uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 4°C, a maksimalna do 12°C. Uveče suvo i 6°C u 22h.

Vreme narednih dana:

U subotu suvo sa hladnim jutrom, a tokom dana sa sunčanim periodima. Ponegde može biti sumaglice. Vetar slab istočnih pravaca, u košavskom području slab jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 11°C do 15°C, a po kotlinama sa maglom i sumaglicom oko 10°C. Uveče suvo.

U nedelju promenljivo oblačno i suvo u većini predela, a samo je na jugozapadu Srbije moguća slaba kratkotrajnakiša u toku dana.

U ponedeljak naoblačenje na jugozapadu i zapadu Srbije uz moguću kišu popodne i krajem dana, kao i u Timočkoj Krajini gde će temperatura opasti. U utorak i sredu malo hladnije uz pojačan jugoistočni vetar u košavskom području.