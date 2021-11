OD ISCELITELJKE DO SERIJSKOG UBICE! Priča o banatskoj veštici LEDI KRV U ŽILAMA: Usmrtila je 150 LJUDI, živela ČITAV VEK, a nije izbegla ni ZATVOR!

Nema čoveka kome priče o vešticama i crnoj magiji nisu zanimljive. I dok mnogi na njih gledaju kao na mitove i prazne priče bez osnova, postoje one koje lede krv u žilama, a koje su i te kako postojale. Iako je glavno područje na kojima veštice i crne sile obitavaju u našoj zemlji svakako istočna Srbija, izgleda da je i u Banatu u davnini postojala žena koja je sejala strah. Reč je o baba Anujki.

Ana di Pištonja, poznatija kao baba Anujka, živela je dvadesetih godina prošlog veka. Rođena je davne 1837. godine, a ostala upamćena kao serijski ubica koja je svojom "čarobnom vodom" usmrtila najmanje 50, a najviše 150 ljudi, o čemu je i sama govorila i priznala tokom svog suđenja nakon što je uhapšena.

Od malih nogu baba Anujka interesovala se za hemiju, a istraživanje o istoj joj je u mnogome bilo olakšano, jer je njen otac bio bogati vojvođanski paor koji se sa porodicom 1849. godine iz Rumunije preselio u Petrovo selo (bivši naziv za Vladimirovce), i obezbedio joj solidno školovanje, što je kasnije proizvelo niz ubistava i ispostavilo se kao i ne tako pametan korak.

Starica koje je živela čitav vek bila je udata za dvadeset godina starijeg muškarca, koji je nakon dvadeset godina braka preminuo, što je ona iskoristila da ponovo počne da se bavi hemijom, kada je veći deo zajedničke kuće pretvorila u svoju improvizovanu laboratoriju. Upravo tamo je pravila svoje nadaleko pozate napitke, zbog kojih su je ljude nazivali travarkom i isceliteljkom. Međutim, izgleda da su njene namere bile sasvim drugačije.

Baba Anujkina "čarobna voda" usmrtila oko 150 ljudi

Takozvana "čarobna voda" ili "ljubavni napitak" kako su ga još nazivali, najpoznatije je "otkriće" ove banatske veštice za koje su se ljudi i te kako interesovali, te klijenata nije manjkalo. Iako su mislili da je u pitanju magija, izgleda da se radilo o otrovu, arsenu, pa ne čudi da je svakoj svojoj mušteriji prvo postavljala pitanje "koliko je težak problem", misleći na telesnu težinu žrtve, kako bi znala koja doza će biti dovoljna da se taj "problem" i reši.

Njena olakšavajuća okolnost bila je ta što je ujedno držala i kafanu, pa je svakodnevno bila u kontaktu sa dosta ljudi i potencijalnih kupaca njene naširoko čuvene "svete vodice", uz koju su dobijali i kompletno uputstvo za korišćenje, kao i "proročanstvo" da će problem nestati osmog dana od početka uzimanja napitka, što je svakako bilo i tačno, jer bi žrtve umirale osmog dana, ali ne zbog Anujkinih moći, kako su klijenti verovali, već zbog tačnog proračuna o količini otrova i vremena koje je potrebno da isto počne sa delovanjem.

Anujkin "krvavi biznis" trajao 40 godina

Ovaj "krvavi biznis" naizgled obične starice trajao je punih četrdeset godina. Možda bi potrajao još duže da optužbe na njen račun nisu prestajale da se nižu i konstantno stizale do austrougarske vlasti. Ipak, odgovor nadležnih nije došao tako istom brzinom, jer je Anujka živela naizgled miran život, a sve svoje obaveze prema državi uredno plaćala.

Ipak, svirepa ubistva iza kojih je stajala, nisu mogla da prođu nekažnjeno, te je tako došlo i do prvog suđenja baba Anujki u junu 1914. godine u Beloj Crkvi, kada je, usled nedovoljno dokaza oslobođena optužbi. Međutim, iako je u prvom izbegla kaznu, drugo nije imalo isti ishod. Naime, saradnice veštice iz Banata, nezadovoljne nagradama koje su dobijale, obradovale su se mogućnosti da svedoče protiv nje. Tom prilikom izvršena je ekshuminacija nekoliko žrtava, dok su kod svih pronađene čestice arsena i žive.

Živela 100 godina

Nakon što je optužena za dva ubistva, baba Anujka je uhapšena 15. maja 1928, u svojoj 90. godini, da bi godinu dana kasnije, tačnije 6. jula 1929. godine bila osuđena na 15 godina zatvora zbog saučesništva u oba ubistva.

Svoju kaznu banatska veštica nije odslužila u potpunosti, dok je sam razlog za to, kao i sve ostalo u vezi ove starice ostala misterija do današnjih dana. Naime, postoje dve verzije priče, pa tako jedna govori kako je Anujka u svojoj 98. godini puštena na slobodu zbog starosti, te da je samo dve godine kasnije umrla u svojoj kući u Vladimirovcu, odnosno u svojoj stotoj godini. Ipak, prema drugoj verziji priče, starica je u požarevačkom zatvoru bila sve do početka Drugog svetskog rata, kada su je nemački vojnici oslobodili, te da je zapravo živela do 104. godine.

Autor: