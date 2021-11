VIDE SE EFEKTI KOVID-PROPUSNICA: Korona napokon posustaje!

Epidemija je, napokon, krenula u dobrom pravcu. U Srbiji je trenutno situacija neuporedivo bolja nego u drugim zemljama u regionu. Sa 496,6 novoinficiranih na 100.000 stanovnika naša zemlja je na 15. mestu u Evropi. Zemlje iz regiona imaju bar za 50 odsto, a neke i duplo više novoinficiranih.

Na prvom mestu je trenutno Slovenija sa 1.117 novozaraženih na 100.000 stanovnika, dok je Hrvatska sa 932 na drugom. Epidemijska situacija je lošija i u Crnoj Gori, koja ima 703 novoinficirana na isti broj stanovnika.

Gotovo je isto i kada se kao parametar uzme prosečan broj obolelih na 100.000 stanovnika: Slovenija je, opet, prva sa 154, Hrvatska druga sa 136, Crna Gora je na sedmom mestu sa 95, a Srbija na 15. Prema preseku za poslednjih sedam dana, imamo 67 obolelih na 100.000 stanovnika, što je u odnosu na prethodnu nedelju za devet manje.

Iako epidemiološka kriva jasno pokazuje pad u poslednje dve nedelje, još se zadržava na visokom nivou, a lekari upozoravaju da samo od vakcinacije i poštovanja mera zavisi da li će nastaviti da pada ili će opet promeniti smer.

Juče su svi parametri bili bolji nego dan ranije, izuzev broja preminulih, kojih je u petak bilo 67, što je za sedam više nego u četvrtak. Od 16.294 testiranih na virus su bile pozitivne 3.822 osobe. U bolnicama je ukupno 6.571 pacijent, a na respiratorima 276.

Za takav razvoj situacije epidemiolozi navode tri ključna razloga: primenu kovid-sertifikata na mestima gde je i najveći rizik od zaražavanja - u ugostiteljskim objektima i kockarnicama, smanjene kontakte zbog školskog raspusta, koji se završava u ponedeljak i povećanje obima vakcinacije prvom dozom, u nekim sredinama i za 18 odsto.

Medicinski deo Kriznog štaba, i pored bolje epidemiološke situacije, ali uz obrazloženje "da idu slave i praznici", ne odustaje od zahteva da se primena kovid-sertifikata proširi na 24 sata. I dr Predrag Sazdanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, zalaže se za širu primenu kovid-sertifikata: "24 sata i u više objekata".

- Brojevi padaju, ali moramo biti vrlo oprezni, ovo je maraton koji moramo da istrčimo kako bismo pobedili virus korona. U nekoliko poslednjih nedelja imali smo 28 do 30 odsto novozaraženih od ukupnog broja testiranih. U četvrtak je to bilo 26 odsto. Kada se budemo spustili ispod 20 ili 15 odsto, možemo da govorimo o rezultatima - kaže dr Sazdanović.

RANO ZA OPUŠTANJE

U poređenju sa podacima za prošli petak, u Srbiji je u petak bilo 2.000 novoinficiranih manje. Doktor Sazdanović, ipak, upozorava da sa optimizmom moramo da budemo oprezni:

- Kad god smo se opustili, to nam se vratilo kao bumerang. Pad broja obolelih od korone još nema veze sa produženjem raspusta, već je reč o prvim efektima kovid-propusnica, čiju primenu treba proširiti. Odlično znamo šta je pozitivna, a šta negativna diskriminacija. Negativna bi bila odlazak kod lekara sa kovid-propusnicom, to bi stvarno bila diskriminatorska odluka, ali sa druge strane - ne mora da se ide u tržni centar! Znam da će me razapeti na krst na mrežama zbog ovih mojih reči, ali baš me briga!