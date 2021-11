Pančevac Nenad Paunović (34) tvrdi da mu se o velikim pravoslavnim praznicima na čelu pojavljuje krst koji krvari. Kako je godinama unazad izjavljivao, nije bio ''zaluđenik crkvom'' ali je čudna pojava na njegovoj glavi, doprinela da ojača veru u Boga.

Kako Paunović navodi, prvo sa čela teče limfa, a potom krv, za šta, kako dodaje, nema naučnog objašnjenja.

- Prvo su se pitali da li vodim bogougodan život,ili je to delo nečastivog - objašnjava Paunović.

On dodaje, da kada se krst pojavi na čelu, njega boli celo telo, a da je na glavi obris krsta prisutan celih sedam dana.

- Mogu da vidim i da osetim tuše probleme, i mogu da vidim nečastive sile od nekih zloduha, demona, ali mogu da vidim i lepe stvari - navodi Paunović.

Kako je dodao, krst se pojavljuje samo na velike praznike, kao što su Uskrs, Bogojavljenje i veliki pravoslavni praznici.

POMAŽE LJUDIMA

Objašnjavajući navode ljudi da je prevarant, Paunović dodaje da su mnogi koji nisu verovali u njegovu priču, imali priliku da se uvere da se takve stvari dešavaju. On je potom dodao, da ga narod često posećuje kako bi se zajedno sa njima borio sa nečastivim silama.

- Ulazio sam u kuće ljudi, nalazio sam smotuljke, neke papiriće. U dvorištima sam nalazio i ljudske prste, jaja, staklene tegle sa svećama, sve to zaliveno voskom, i zakopano u zemlji - objašnjava jedan primer Paunović.

Govoreći o čoveku kod koga je našao ljudksi prst, Paunović dodaje da je upravo iz tog razloga, imao problema sa kostima, međutim, kako je dodao, uspeo je da neutrališe nečastive sile.

Kako je dodao, najbolja borba ptoriv svega nečastivog jeste molitva.

- Nije vera ako odemo u crkvu, već je vera u našim srcima. Nije molitva kada znamo neki tekst napamet, već one reči koje usmeravamo ka gospodu - objašnjava Paunović.

LAŽNI PROFILI POD NJEGOVIM IMENOM

Paunović je progovorio i o slučaju lažnog predstavljanja, navodeći da je sve više lažnih profila pod njegovim imenom, koje masovno varaju ljude.

Jedan čovek je pod mojim imenom, jednom paru koji nije mogao da ima decu tražio da snime sek*ualni odnos, čime ih je posle ucenjivao. Njega je taj par prijavio, ja sam išao da dajem izjavu - otkriva Paunović.

Paunović je potom naveo da on ima jedini pravi profil, i da ljudi koji žele da ga kontaktiraju, jedino na taj način mogu da dođu do njega. On je potom apelovao na ljude da vode računa kome se poveravaju i uplaćuju basnosnomne sume novca.

