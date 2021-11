REČI PATRIJARHA PAVLA I DANAS PAMTIMO! Evo kako je govorio o alkoholizmu, narkomaniji i depresiji

Patrijarh srpski Pavle preminuo je 2009. godine na današnji dan.

Na današnji dan 2009. godine u 96. godini života preminuo jedan od omiljenih patrijarha, poglavara Srpske pravoslavne crkve, patrijarh srpski Pavle.

Vernici i danas pamte njegove reči, sećaju ga se, pale mu sveće. Mnogi su čak u njegovim rečima pronašli lek za dušu, svoj spokoj.

Patrijarh Pavle jednom prilikom govorio je o odnosu vere i bolesti. U svom govoru opisao je kako da čovek prevaziđe “moderne bolesti” narkomanije i alkoholizma, kao i depresije i krize identiteta.

Njegove reči o smrti mnoge su naterale da se zamisle, i da se njima vode kroz život, težeći da žive bez grehova.

Ovo je jedna od rečenica koju mnogi pamte.

- Greh je ono što donosi smrt, bolesti su vesnici smrti, savlađujući to, doći ćete do toga da imate mir sa Bogom, a onda ćete imati mir i u duši a to sve će utiče na zdravlje i telo. Stradanje bez smisla ne može čovek da prihvati, ako ne nađete pravi smisao čovek neće moći da živi – govorio je patrijarh Pavle.

