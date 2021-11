UPOZORENJE ZA VOZAČE: Na ovim deonicama je izmenjen saobraćaj zbog radova

Na auto-putu Miloš Veliki, u tunelu Šarani u smeru ka Beogradu u voznoj saobraćajnoj traci nalazi se zaustavljeno vozilo zbog čega je saobraćaj preusmeren u preticajnu traku, saopštili su Putevi Srbije.

Upozoravaju vozače na pojavu magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Upozoravaju i na radove zbog kojih je izmenjen režim saobraćaja na pojedinim deonicama, pa tako na autoputu E-75, u delu izmeju petlje Jagodina i petlje Pojate od dana do 20 novembra od 9 do 16.30 časova potrajaće istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta, a zbog čega će saobraćaj da se odvija u preticajnoj ili voznoj traci, što zavisi od toga u kojoj će se traci obavljati radovi.

Na autoputu E-70, udelu petlja Pećinci-petlja Šimanovci, u smeru ka Beogradu do 25. novembra odvijaju se radovi na elastičnoj ogradi u srednjem pojasu, a saobraćaj se zbog toga odvija voznom trakom.

Od centra Vrdnika do izlaska iz mesta prema Rivici do 30. novembra od 7 do 16 časova izvodiće se radovi na rehabilitaciji puta uz naizmenično propuštanje vozila.

Naplatne rampe i granični prelaziNa naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične policije na graničnom prelazu Gradina, na izlazu u zemlju zadržavanje za teretna vozila je 240 minuta, na Horgošu i Šidu na izlazu u uemlju 60 minuta, a na Batrovcima, na izlazu 120 minuta.

Na graničnom prelazu Badovinci i na izlazu i na ulazu vozila čekaju 30 minuta i to i teretna i putnička.