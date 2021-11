ŠTA OČEKUJE ĐAKE? Novembarski je već dao rezultate, evo šta kažu prosvetari o zimskom raspustu

Bilo je najava da bi, zbog korone, zimski raspust mogao početi 15. decembra umesto 31. decembra.

Produženi novembarski raspust već je dao rezultate, kažu prosvetari. Situacija sa koronom u školama znatno je mirnija, manje je zaraženih, a đaci i nastavnici vratili su se potpuno odmorni u škole.

Zato se povela priča da bi i zimski raspust, koji treba da počne 31. decembra, trebalo pomeriti za 15. decembar i tako osigurati da se stanje sa korona virusom ponovo ne pogorša.

- Ni prošle godine nismo uspeli da dođemo do Nove godine, već smo se raspustili oko 19. decembra. Nisam sigurna da li će i ove godine biti tako budući da se sada situacija smirila. Mislim da će, ako se ovako nastavi i ne bude pogoršanja, zimski raspust početi pred Novu godinu, kako je i planirano kalendarom. Međutim, to je još rano prognozirati, pošto tek treba da vidimo kako će se situacija s oboljevanjem dalje odvijati - kaže za Telegraf Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS).

Ni u Ministarstvu prosvete još ne znaju da li će zimski raspust biti pomeran i to pitanje pokrenuće tek ako im Krizni štab preporuči.

Epidemiolog dr Predrag Kon govorio je svojevremeno da se ne razmišlja o produžetku zimskog raspusta, već da bude pomeren za početak decembra.

- Da bude ranije, o svemu tome se razmišlja. Naravno, prvo i osnovno je gledati zdravlje dece. To je najvažnije. To pitanje je bilo na Kriznom štabu, rečeno je da će se o tome još raspravljati i to je normalno na dnevnom radu - naveo je epidemiolog.

