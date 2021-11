KOLIKO TRAJE ZAŠTITA NAKON TREĆE DOZE? Srpski stručnjaci saglasni - imunitet ipak duže traje, a ovo su dokazi!

Koliko će treća doza trajati – pitanje je na koji će odgovor prvi dati Izrael pošto je još u julu počeo da vakciniše stanovništvo busterom.

Za sada korona brojke u ovoj zemlji nisu zabrinjavajuće pa izraelski zvaničnici nakon prvih studija ističu da je treća doza efikasnija od prve dve u borbi protiv virusa. I naši zvaničnici veruje da če buster duže trajati, ali i najavljuju da će verovatno biti potrebna vakcinacija na svakih pet, šet meseci.

U prva tri meseca ove godine Izrael je imao najveću stopu vakcinacije zbog čega je prvi ukinuo lokdaun i normalizovao život. Više od 50 odsto stanovnika vakcinisalo se sa dve doze Fajzera i punih četiri meseca u ovoj zemlji korona brojke su bile niske.

Međutim, kako je širom sveta delta soj postajao dominantniji tako se povećavao i broj zaraženih u Izraelu. Već u julu stigle su naznake novog talasa korone. Zbog toga je Izrael odmah započeo vakcinaciju odraslog stanovništva trećom dozom.

Četiri meseca kasnije, može se reći da je korona u ovoj zemlji pod kontrolom. Broj zaraženih se kreće oko 500 dnevno dok je situacija u bolnicama daleko od alarmantne pošto, prema poslednjim podacima 131 pacijent je sa teškom kliničkom slikom od kojih je 80 na ventilatoru.

Čak 76 odsto zaraženih u Izraelu nevakcinisani

Šef za javno zdravstvo pri izraelskom Ministarstvu zdravlja Šeron Alroj-Preis istakao je da 76 procenata zaraženih prošle nedelje su nevakcinisani dok 12 odsto inficiranih nije primilo treću dozu.

Izrealski zvaničnici preporučili su vakcinaciju tinejdžera od 12 do 15 godina pošto je studija pokazala da je buster doza znatno efikasnija od prve dve doze. Premijer Naftali Benet očekuje da će pandemija stati za godinu ili dve i pritom je naglasio da je bolje koristiti treću dozu nego vakcinisati celu populaciju.

Kon: Očekuje se da buster traje duže od prve dve doze

Da je treča doza značajna koliko i prva ukazao je i epidemiolog Predrag Kon.

- Kada sada govorimo o trajanju buster doze, bavimo se spekulacijama. Ono što može da se očekuje je da duže traje za razliku od prve dve, to bi bilo realno očekivati. Možda će doći i do pada broja zaštite i da će u narednom periodu biti neophodno još doza, ali to danas niko ne može jasno da tvrdi - apostrofirao je Kon.

Lončar: Vakcina na pet, šest meseci

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je na primeru zapadnoevropskih zemalja kod kojih trenutno divljaju korona brojke predstavio značaj buster doze.

- Ko je zakasnio sa buster dozom, takođe se razbolelo. Vakcina je jedini lek, to je ono što znamo i što treba da iskoristimo - kazao je Lončar.

Ministar je naglasio da, kako sada stvari stoje, nova normalnost i realnost biće takva da će građani morati da se vakcinišu na svakih pet, šest meseci, u zavisnosti od vrste vakcine.

- To je jedan od uslova ako želimo da držimo situaciju pod kontrolom. Drugačije nećemo moći - rekao je Lončar

Tiodorović: Dva puta godišnje vakcinacija

I epidemiolog Branislav Tiodorović istakao je da vakcinacija protiv koronavirusa dva puta godišnje zasad realnost koja je zasnovana na podacima iz velikih svetskih studija.

- Možemo očekivati da ćemo sledeću morati da primimo takođe sledeće godine, pretpostavka je da će to možda biti na proleće, ali to ne znači da ćemo stalno primati tako po dve u toku godine. Ako uspemo velikim obuhvatom vakcinacije da spustimo rizike na najmanju moguću meru, a rizik jednak nula u prirodi ne postoji, onda ćemo možda doći do toga da kao kod sezonskog gripa imamo jednom godišnje - istakao je Tiodorović.

Šekler: Rano govoriti o četvrtoj dozi

S druge strane, virusolog Milanko Šekler smatra da je još rano govoriti o četvrtoj dozi.

- Situacija s trećom dozom je čista fiziologija - dve vakcine i buster doza koja pojačava i produžava dejstvo vakcina. Dve doze u primarnoj zaštiti traju četiri do šest meseci u zavisnosti od vakcine. Treća doza povećava i produžava nivo zaštite. Krajnje je neodgovorno i budalasto reći kako posle treće za isto vreme sledi i četvrta. Mi sada ne možemo da kažemo koliko dok se ne vidi – podvukao je Šekler.

Ugur Sahin, šef i osnivač nemačke kompanije Bajontek koja je zajedno sa Fajzerom proizvela vakcinu, smatra da će u budućnosti biti dovoljna godišnja revakcinacija protiv korona virusa. Sahin je za nemački "Bild" rekao da aktuelna buster doza povećava zaštitu koja opada s vremenom, ali sporije nego nakon prve dve doze.

- Nedavno objavljene studije su pokazale, međutim, da je zaštita od teškog oboljenja visoka i do devetog meseca. Buster doza štiti vakcinisane odlično od oboljenja, ali i pomaže da se ne razvije dalji lanac infekcije. Sledeće revakcine će potom, možda, biti potrebne samo jednom godišnje, kao vakcina protiv gripa - objasnio je Sahin i dodaje da zaštita od vakcine počinje da opada od četvrtog meseca.

