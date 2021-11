O ČEMU ĆE SE RAZMATRATI NA NAREDNOJ SEDNICI KRIZNOG ŠTABA? Jedna opcija vezana je za proslavu Nove godine!

Sednica Kriznog štaba najavljena je za ovu nedelju, ali se tačan datum još ne zna. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će se na sednici razgovarati o eventualnom uvođenju kovid propusnica i u drugim objektima, osim ugostiteljskih.

Kako otkrivaju izvori iz Kriznog štaba, postoji mogućnost da će se kovid propusnice tražiti u tržnim centrima, bioskopima i drugim zatvorenim objektima, ali to je samo jedna od opcija. Druga opcija jeste da će biti doneta odluka da kovid propusnica bude neophodna za ulazak u ugostiteljske objekte tokom 24 sata dnevno, pišu Novosti.

Prema mišljenju pojedinih članova Kriznog štaba, postoji manjak kontrole i inspektori ne stižu da kontrolišu veliki deo ugostiteljskih objekata. Ipak, to nije razlog da kovid propusnice od 24 sata ne budu uvedene, tvrde oni.

- Inspektori ne mogu svako veče da kontrolišu sve lokale i svakog građanina pojedinačno. Ipak, od kada se uvela nova mera sa kovid propusnicama, većina ugostitelja je poštuje i ne služi goste koji nemaju propusnicu posle 20 časova. Neće da rizikuju i ne mogu da znaju da li će inspekcija doći baš kod njih. Ista situacija bi bila sa uvođenjem kovid propusnica od 24 časa - ne bi bilo kontrole svakog pojedinačno, ali bi većina ustanova to poštovala – kažu u Kriznom štabu.

Pitanje je trenutka kada će takva odluka biti doneta i kada će se za to steći uslovi, kaže on. Ono što je potrebno jeste da svaka ustanova, kao što je bioskop ili muzej, ima svog kovid redara, koji bi propusnice kontrolisao.

Proslava Nove godine samo na otvorenom?

- Nijedna mera neće biti doneta preko noći, jer je bolje kada se uvode postepeno. Ne treba očekivati zaključavanje kao što je slučaj u Austriji, jer bi to sigurno dovelo do nezadovoljstva i problema. Niko to ne želi, već je jedini cilj samo da se ljudi vakcinišu. Ukoliko nova odluka o propusnicama koje će biti potrebne 24 sata ne bude doneta na narednoj sednici, sigurno će biti primenjena za praznike - navode iz Kriznog štaba.

- Jedna varijanta je da proslava Nove godine bude omogućena samo na otvorenom. Druga opcija jeste da se uvedu kovid propusnice za sve ugostiteljske objekte koje bi važile 24 sata, tokom svih prazničnih dana. To znači da se u kafiće i restorane bez toga neće moći, ali takođe i na skijališta i popularne destinacije u turističkim centrima.

Nova godina

Još jedna od tema koja će biti razmatrana na Kriznom štabu jeste i zimski raspust, koji bi mogao da počne ranije. Pojedini članovi smatraju da se time ništa neće postići, dok drugi smatraju da bi to moglo da napravi značajnu razliku u broju zaražene dece. Epidemiolog Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba za borbu protiv korone, izjavio je da će predložiti da zimski školski raspust umesto 31. decembra počne već od 15. decembra, kako bi se obuhvatili praznični period uključujući i Novu godinu po gregorijanskom kalendaru.

Prema njegovim rečima, druga mogućnost je da raspust počne nešto kasnije, pred Novu godinu, da se obuhvati taj praznični period. Prema tom scenariju bi prvi radni dan bio iza pravoslavnog Božića.On je napomenuo da je treća mogućnost da ljudi iz prosvete daju svoj sud o raspustu i trajanju polugodišta, pošto se sve odluke lome preko njihovih leđa.

- Treća opcija je da nastavnici daju najbolje rešenje i sud, da vide kako će da uklope završetak polugodišta i davanje ocena - rekao je Tiodorović.

