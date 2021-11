VELIKE GUŽVE ISPRED LABORATORIJA! Građani najviše čekaju za izdavanje kovid propusnica, a evo kakve se analize najčešće vrše!

Najviše ljudi čeka zbog zelenog sertifikata, ali rade se i druge analize vezane za kovid, osim pi-si-ar testiranja.

Već više od dve nedelje svakodnevno se u INEP-ovim laboratorijama testira oko 500 građana. U Zemunu oko podneva nije bilo gužve, svega nekoliko pacijenata. Drugačija slika u Ulici Svetozara Markovića, red kroz haustor i dvorište, do ulaza u laboratoriju.

- Došao sam zato što sam vakcinisan i oboleo bio ranije, hoću da vidim da bih mogao da dobijem zelenu kartu, čekamo jedno pola sata, 40 minuta. Došao sam i video gužvu, rešio da čekam - kaže jedan od sugrađana kog je ekipa RTS zatekla ispred laboratorije.

- Sad je najčešće za zeleni sertifikat, u ovom trenutku, pričamo o ovih zadnjih dve nedelje recimo, koji uzimaju za zeleni sertifikat da bi mogli da se kreću u večernjim časovima, odnosno ponoćnim satima. Tako da više je tog posla, ali rade i ljudi koji žele da znaju da li imaju akutnu infekciju, tu se rade ova IgM antitela. Rade se i brzi antigen testovi, tako da eto prosto sve što se tiče kovida radimo - kaže načelnica Odeljenja za prijem i izdavanje rezultata doktorka Jasminka Miloradović.

- Ako se danas izvadi krv, odnosno uzme se uzorak do 10 sati pre podne onda rezultati budu istog dana negde oko četiri, pola pet kada sve to bude gotovo. Naravno unose se u zeleni sertifikat koji pacijent sam može da otvori od svoje kuće ulaskom u e-upravu. Kada dođe neko posle 10 onda su rezultati gotovi sutradan - navodi doktorka Miloradović.

Laboratorije imaju različito radno vreme - u Zemunu od 7,30 do 17 časova, s tim da se krv može dati samo do 16 sati, a u Ulici Svetozara Markvića od 8 do 20 časova, a krv se može dati do 19 sati.

