OVO SVI IGNORIŠEMO, A NE BI TREBALO! Naučnici otkrili najnovije tegobe koje mogu da ukažu na oboljenje od kovida!

Naučnici otkrili sve o novim simptomima korona virusa.

Stručnjaci upozoravaju da korona može da se manifestuje nekim neočekivanim simptomima!

Svet se protiv korona virusa bori gotovo dve godine. Za to vreme, naučnici su o virusu mnogo saznali, naučili o novim simptomima, koji su se između ostalog menjali i zbog novih mutacija.

Dok su na početku pandemije karakteristični simptomi bili groznica i kašalj, lista simptoma se kasnije drastično proširila. Kovid je često dovodio do gubitka čula ukusa i mirisa, što u ovom poslednjem talasu nije karakteristično. Javljali su se i kovid prsti, a naučnici sada upozoravaju i da korona može da dovede do problema sa sluhom, te da i to može biti jedan od simptoma.

Više od deset odsto ljudi koji obole od kovida razviju neku vrstu simptoma koji se tiču očiju ili ušiju, pokazala je nova studija koju je objavio američki Nacionalni centar za biotehnološke informacije. Ovi simptomi mogu da potraju duži vremenski period, upozoravaju naučnici.

"Sve je više podataka da korona virus izaziva više neuralnih posledica nego što smo mislili", kaže molekularni biolog sa Tehnološkog insituta u Masačusetsu, Li Gerke.

U meta-analizi objavljenoj ove godine, ona i njene kolege su utvrdile da se vrtoglavica ili vertigo javljaju kod 12 odsto kovid pacijenata, a zvonjenje u ušima ili tinitus kod 4,5 odsto pacijenata i gubitak sluha kod tri odsto.

Jedna od teorija kako virus utiče na uši je, kaže Džafari, da zapaljenje izazvano virusom direktno utiče na slušni sistem. Virus takođe može da napadne barijeru između krvotoka i unutrašnjeg uha.

U većini slučajeva, ovi simptomi nestanu sami od sebe, ali stručnjaci upozoravaju da mogu dugo da potraju, čak i nakon oporavka od korone.

