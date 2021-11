Vinku Marković je bivši dečko brutalno je zlostavljao, tukao i davio golim rukama sve dok ne izgubi svest, a zatim je udarcima u glavu otvorenim šakama i pesnicama budio kako bi nastavio monstruozno iživljavanje.

Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Iako je u našoj zemlji prethodnih godina učinjen ozbiljan pomak po pitanju kažnjavanja nasilnika i pružanja pomoći žrtvama, crna statistika pokazuje da to još uvek nije dovoljno. Za deset meseci ove godine, u porodičnom nasilju ubijeno je 17 žena, oko 2.000 njih prijavilo je nasilje Sigurnoj kući, a najveći broj njih i dalje ćute.

Svakog 25. novembra svet otvara Pandorinu kutiju, priča nasilju nad ženama, svode se računice, upoređuju se sa onima iz prethodne godine i prisećamo se užasa. U međuvremenu, ti užasi su svakodnevica svake treće žene u Srbiji koja trpi neku vrstu nasilja.

Vinka Marković već pet meseci živi u Sigurnoj kući i u strahu za svoj život. U četiri zida sudbinu deli sa dvadesetak žena i dece. Ipak, van zidova ove kuće, taj broj je mnogo veći.

- Isekao mi je kosu, pokušao da izvadi zube, četiri sata me je tukao i davio golim rukama. Onda me je oživljavao batinama. Lomio mi je prst, a sve mi je radio zbog ljubomore ili ne znam ni ja čega... Pokušavam samo da shvatim zbog čega mi je to radio – priča Vinka svoju potresnu ispovest za „Nacionalni dnevnik“ Televizije Pink.

Odgovor na pitanje zašto ju je fizički napao ne postoji, a opravdanja ne sme da bude! Iako porodični i krivični zakon Srbije predviđa kazne koje mogu biti do 15 godina zatvora, u praksi je slika drugačija, pa je tako napadač, inae bivši dečko Vinke Marković, dobio godinu dana uslovno.

- To znači da kaznu izdržava kod kuće i bez nanogice. S druge strane ja sam u Sigurnoj kući – priča Vinka i dodaje da se njen nasilnik, osim batina, drznuo da preti i ubistvom čim izađe iz zatvora, što je zabeleženo u službenoj belešci.

Fotografije povreda koje joj je naneo su uznemirujuće:

Zakon daje dobre rezultate, ali...

Iskustvo pokazuje da postupci traju dugo, a sudska praksa, kada je reč o kaznama, nije ujednačena. Zakon, iako daje dobre rezultate, nedorečen je.

- Niko ne prati nasilnika nakon isteka zabrane prilaska! On može posle počinjenog nasilja i kazne da se vrati u kuću, gde niko ne zna kako se ponaša prema ženi koja ga je prijavila – kaže za TV Pink Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće.

U prethodnoj godini ubijeno je 26 žena, 2019. njih 30, a bilo je godina kada je bilo reči i o 40 žena. Iako statistički podaci pokazuju da se taj broj smanjuje, situacija je i dalje alarmantna.

- Ove godine imamo 17 ubijenih žena i ako kažem da je to bolje, osećam se loše. Ne bismo smeli da imamo nijednu ubijenu ženu – ističe Stanojević.

Ne bismo smeli da imamo žrtve nasilja, međutim nekada se čini da su strah, osećaj stida i nada da će se nasilnik promeniti jači od života. Bajka o princu na belom konju za mnoge žene završila se kao krvava bajka, ali one žene koje i dalje imaju mogućnost da ispišu nove stranice knjige, ne treba da ćute.