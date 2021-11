SUŠTINA POSTA NEMA VEZE SA HRANOM! Verski analitičar objasnio i kako CRKVA gleda na one koji ne poste

Počinje zimski post a verski analitičar je objasnio čega se treba odreći i kakvo je crkveno mišljenje o onima koji ne poste.

Verski analitičar Draško Đenović pričao je o početku posta i greškama koje ljudi prave, a odgovorio je i na pitanje kako crkva gleda na ljude koji ne poste.

Post je, rekao je Đenović, na prvom mestu odricanje od grešnih misli i postupaka.

"Na prvom mestu, od loših misli, grešnih postupaka, hrana je na poslednjem mestu ali je najlakše reći, ja postim jer ne jedem mrsno, ali to nije suština posta. Suština je da sredimo svoje misli, da pročistimo misli i usmerimo ih ka gospodu Isusu Hristu. To je 40 dana priprema za obeležavanje rođenja spasitelja", kazao je on na Prvoj.

Kada je u pitanju odricanje od hrane, ispričao je zanimljivu anegdotu vezanu za svinjetinu.

"U Starom zavetu je imalo više uticaja, znamo da Jevreji jedu takozvanu košer hranu, ne jedu čitav spisak šta smeju a šta ne smeju jesti. Ranije u Srbiji to nije bio problem, dok mi zbog Turaka nismo počeli da jedemo svinjetinu. Znalo se da, ako ste imali jagnje, Turci dođu pa pokupe. Onda su se Srbi setili pa su počeli da gaje svinje, jer ih Turci nisu uzimali. Odričemo se onoga što volimo, a narod nekako najviše voli hranu životinjskog porekla", objasnio je on.

"Neće neko reći, jao odrekao sam se brokolija, barenog karfiola... Retko ko će reći da zbog toga pati ili čini neku vrstu žrtve. Sredom i petkom se posti, sredom jer je Gospod tada osuđen, petkom jer je raspet na krstu. To su dani kada se inače treba, tokom cele godine, postiti. Vikendom smemo da jedemo ribu i pijemo vino, ali to su više monaški propisi, ne znam da li naš narod baš pije vino svakog dana", rekao je on.

Kako crkva gleda na one koji ne poste?

"Mnogo je bitnije da li ti ljudi neke druge stvari rade. Džabe što postite ako mlatite dete ili ženu, psujete, svađate se... Duhovno stanje je mnogo važnije. Opet, odricanje znači sledeće. Vegetarijancu ništa ne znači post, jer svakako ne jede meso. S druge strane, neko ko pije kafu s mlekom, staviće sojino ili bademovo mleko. Pa, onda posti pola mladih cele godine, koji koriste zamenu za mleko. Dakle to nije suština, već pročišćenje misli i možda čitanje određene literature koja je bogougodnija. Možda ćemo pročitati Jevanđelja ili se usmeriti ka drugim temama", rekao je Đenović.

Autor: