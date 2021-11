NOVOGODIŠNJA MANIJA! Paprene cene za doček u Srbiji: Ugostitelji traže STOTINE EVRA!

Za novogodišnje praznike većina divčibarskih vikendica i apartmana već je rasprodata, iako je usluga formirana za minimum tri noćenja, a cene su skočile od 70 do 180 evra za jedan dan u tim smeštajima! Interesovanje za hotelski smeštaj, koji je takođe poskupeo, nešto je manje, jer se čeka odluka da li će kovid propusnice biti uvedene za 24 sata.

Kako objašnjava Branka Ilić, dugogodišnja hotelijerka i meštanka Divčibara, interesovanja onih koji novogodišnje praznike žele da provdu na vodećoj turističkoj destinaciji valjevskog kraja itekako ima, ali da bi definitivno doneli odluku da li će i gde rezervisati, ne odlučuje cena, već da li će biti uvedene kovid propusnice na 24 sata.

- Zbog toga, trenutno mnogo više rezervacija postoji za privatne smeštaje u apartmanima, vilama i vikendicama gde se neće tražiti kovid propusnice na 24 sata, dok će hoteli, pored ograničenog broja gostiju, zbog poštovanja epidemioloških mera, morati da ispoštuju i tu odluku ukoliko bude doneta. Uz to, potencijalni gosti prate i vremensku prognozu, odnosno, da li će u tom periodu na Divčibarama biti i snega – objašnjava Branka Ilić.

Po rečima ostalih divčibarskih ugostitelja, i onih koji se bave izdavanjem smeštajnih kapaciteta, upravo zbog toga većina vikendica je već “planula”, iako su njihovi vlasnici odlučili da ih izdaju za minimum tri dana novogodišnjih praznika, a cene se kreću od 210 do 330 evra za tri noćenja. Apartmani, od kojih je većina u novogradnji, s obzirom da na Divčibarama, kako je o tome “Blic” već pisao, u poslednje tri godine “cveta” izgradnja i ulaganje u nekretnine, još su skuplji – od 80 do čak 180 evra za jedan dan boravka u onima sa oznakom “luks”, a ni njihovi vlasnici ne daju mogućnost rezervacije manje od tri noćenja!

Što se tiče divčibarskih hotela, cene zavise od kategorije i od usluge koja se nudi za period od 30. decembra do 3. januara, odnosno, da li goste samo pored kreveta za prespavati, očekuje i doručak ili polupansionska usluga, svečana večera za doček i reprizu dočeka, do korišećnja bazena, spa i velnes sadržaja.

Tako se na Divčibarama tokom ova četiri dana novogodišnjih praznika, zavisno koji hotel odaberete, možete prespavati za 3.400, imati polupansionsku uslugu u rasponu od 4.600 do 24.800, ili priuštiti sebi luks hotelski apartman sa svim obrocima i uslugama od čak 60.690 dinara po osobi!

Zanimljivu ilustraciju o cenama daju popularni sajtovi, i to upravo za slobodne kapacitete od 30. decembra do 3. januara, pa tako na primer iznajmljivanje apartmana za dve osobe iznosi 45.501, hotelske sobe sa velikim bračnim krevetom uz doručak i večeru košta 134.505, a kuće sa tri spavaće sobe i pet kreveta 188.118 dinara!

- Nesporno je da su rasponi u cenama veliki i da oni zavise od kategorije objekta i svih ostalih usluga, ali defintivno ih ima za svačiji džep, od onih kojima je bitna lokacija do onih koji sebi žele da priušte maksimalni luksuz, tako da treba očekivati da će na Divčibarama za novogodišnje praznike biti gostiju iz svih tržišnih grupa – kaže Branka Ilić.

I ne samo da su rasponi cena smeštaja takvi, već su one namenski zbog Nove godine podignuti. Na Divčibarama sada, na primer, apartman se može iznajmiti od 40 do 60 evra dan, a vikendice po ceni od 25 do 50 evra za noćenje. Raspitivanja i rezervacija za ovaj i period pre Nove godine, kako navodi Branka Ilić, ipak je znatno manje.

- Na Divčibarama tradcioninalno najviše interesovanja i gostiju ima u periodu od 8. do 20. januara, dakle, posle Božića. Ovaj period do novogodišnjih praznika nije specijalno tražen, jer se čega sneg. O pomeranju zimskog raspusta tako da počne 15. decembra još uvek se samo priča, ali čak i tako da bude opet ne očekujemo više gostiju jer četiri dana kasnije sledi Sveti Nikola, najveća slava kada polovina stanovništva slavi, a druga polovina odlazi kod njih na slavu, tako da pravu posetu očekujemo tek u periodu posle Božića – kaže ona.