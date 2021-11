NAKON PRIJATNOG VIKENDA, SLEDI PRAVI VREMENSKI ROLERKOSTER! Evo kakav ponedeljak je pred nama!

U noći nedelja na ponedeljak padaće kiša u većini krajeva. U ponedeljak zahlađenjesa kišom, koja prelazi u susnežicu i sneg krajem dana na zapadu i u centralnim krajevima Srbije.

Oblačnost će biti promenljiva tokom dana, pa su mogući i kratkotrajni sunčani intervali.

Duvaće umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak ispod normale. Jutro će biti toplije od večeri zbog zahlađenja tokom dana. Jutarnja temperatura od 5°C do 9°C, maksimalna od 5°C na severu Vojvodine do 12°C na jugu Srbije i u padu popodne. Minimalna temperatura biće na kraju dana od 0°C do 5°C.

Uveče i u noći ka utorku je moguća susnežica i prvi sneg i u nižim predelima, ali pre svega na zapadu Srbije i u centralnim krajevima. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

