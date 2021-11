Nena Orlović studentkinja Bogoslovskog fakulteta, došla je u Jutarnji program Tv Pink, kako bi, ispovedila svoje grehe, jer je danas početak Božićnog posta.

Kako je istakla, ona je preotela dečka svoje drugarice, a u toj nameri, pomogle su joj hodže i vračare.

- Od hodže i vračara sam tražila da ona umre, da je Slavko mrzi, ja sam mu slala poruke sa raznih brojeva, u šta je on i poverovao. Oni su u avgustu raskinuli, i on mi se požalio da su raskinuli. Tada mi je pala na pamet ideja da pozovem drugaricu, pošto je ona agent nejkretnina, i zamolila sam je da ona krene sa njim, kao da će da gleda stan... međutim, ona je slagala Slavka, i rekla je da je Mirjanina drugarica, što je napravilo novu svađu, i on ju je pretukao, imala je 30 modrica - priča Orlović.

Kako je istakla Orlović, ona se iskreno kaje zbog svega što je uradila.

- Oni se još uvek nisu pomirili, on je nasilan, i spreman je na sve. ja sma bila zaljubljena u njega, i kada sam videla da ju je prebio, ja sma ga presekla. Hakovala sam mu i profil, i on je Miri poslao sve prepiske i fotografije žena sa kojom je varao nju - navela je Orlović.

Govoreći o njenom odlasku kod vračara, Orlović dodaje da to nije smela da radi, i zato, kako je dodala moli Mirjanu i Slavka da se takođe oglase.

- Mirjana je jako loše, ona ima 29. godina. Molim ih da razgovaraju, jer on mora da shvati da Mirjana ništa nije kriva, ja sam to radila jer sam bila zaljubljena - nastavljala je Orlović.

Kako je dodala za kraj, njoj je monah pokušao da pomogne, na čemu i dalje radi, a potom još jednom apelovala da ljudi ne treba da se bave ovakvim stvarima.

