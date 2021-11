'VIDELI SMO GA KAKO SE VRAĆA IZ ŠUME...' Evo ko je pronašao dečaka iz Ljiga, i kako se sada oseća!

- Videli smo ga kako se vraća iz šume. Sam je došetao do nas... Bio je na obodu sela, odmah smo znali da je to on - kažu za Blic meštani sela Boljkovac koji su javili da se pojavio dečak.

Kako saznajemo, dečak je dobro, zdrav i nije povređen.

- Celu noć nije spavao, ali je dobro. Priča, u dobrom je psiho-fizičkom stanju - kažu spasioci koji su ubrzo došli sa roditeljima.

- Nismo smeli da kažemo roditeljima da je nađen, dok ne budemo sigurni da je to on. Onda smo ih dovezli. Sada su sa njim... - kaže on i dodaje da su svi presrećni što je sve ispalo najbolje moguće.

Dečaka, učenika petog razreda ljiške Osnovne škole "Sava Kerković" deset pripadnika GSS tražilo je od juče u 17 časova. Od kako je prijavljen njegov nestanak, uputili su se u potragu na prilično nepristupačnom terenu na obroncima Rajca, gde dečakova porodica, koja je doseljena iz Zemuna, živi.

