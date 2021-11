SRBIJA OD SUTRA UVODI NOVE MERE: PREDLAŽE SE KARANTIN! Upaljen alarm zbog opakog mutiranog soja

Insistiraćemo na tome da putnici koji dolaze iz zemalja gde je omikron registrovan moraju da idu u karantin, bez obzira na to da li su vakcinisani ili ne, kaže dr Kon.

Srpski gastarbajteri, bilo da su vakcinisani ili ne, kao i stranci koji dolaze iz zemalja u kojima je registrovan novi opasni soj koronavirusa omikron moraće u Srbiji da budu u obaveznom dvonedeljnom karantinu!

O uvođenju ove nove mere, na predlog epidemiologa dr Predraga Kona, po hitnom postupku raspravljaće se na prvoj narednoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa.

Najopasniji do sada

Da je opasnost od nekontrolisanog širenja virusa zbog masovnog dolaska naših građana iz inostranstva sasvim realna, jasno je kada znamo da je omikron soj korone registrovan u Nemačkoj, Belgiji, Italiji i u drugim državama Evrope u kojima naši ljudi žive i rade.

Epidemiolog dr Kon kaže da nikako ne smemo ignorisati pojavu novog soja.

- Novi virus je otkriven 11. novembra i veoma brzo je zaveden kao vrlo zabrinjavajuća varijanta korone. Mi ćemo pratiti situaciju, ali trenutno nema razloga za paniku. Jasno je da će nadzor prema ugroženim zemljama morati da se pojača - rekao je dr Kon i objasnio šta to zapravo znači:

Doktor Kon kaže da pojava nove varijante korone pokazuje da će virus dugoročno opstati i da će nam se stalno vraćati.

- Sada je važno ispitati da li vakcine koje imamo deluju na omikron, kao i da li je dosadašnji prirodni imunitet dovoljan za zaštitu. Pojava nove varijante koronavirusa ne sme da se ignoriše, pogotovo što se pokazalo da je broj mutacija 32, što je znatno više u odnosu na dosadašnje mutacije, kojih je bilo do deset - upozorava Kon.

Rašće brojke

I epidemiolog Radmilo Petrović smatra da bi broj zaraženih mogao opet da poraste u periodu praznika.

- Bojim se da će se u decembru ili početkom januara dogoditi novi talas. Mi imamo veliki broj slava u decembru i u januaru, zatim ide doček Nove godine, pa onda pravoslavni Božić. Tu će biti dosta nepoštovanja mera. Drugo, već polovinom decembra naši ljudi će iz inostranstva doći u svoj zavičaj, a samim tim i dovesti do većeg širenja virusa. Svi ti faktori zajednički će delovati na pojavu većeg broja obolelih i dolazak novog talasa - objasnio je on.

Korone se nećemo otarasiti dok se svi na planeti ne vakcinišu!

Omikron soj otkriven je u Južnoj Africi, a virusologa dr Milanka Šeklera najviše brine to što bi na ovom kontinentu zbog jako malog broja vakcinisanog stanovništva ponovo moglo da dođe do nove, opasne mutacije virusa. - Najbolja zaštita od omikrona je da se vakcinišete. Možete da verujete ili ne, ali koronavirus je izuzetno stabilan virus. Iako se ne menja tako brzo kao grip, i iako imamo vakcine koje su i dalje efikasne, nećemo ga se otarasiti dok se većina ljudi na planeti ne pelcuje. Afrika, gde je svega 2,5 procenata stanovništva vakcinisano, jeste najveća opasnost. Nije slučajno da baš otud može da krene nešto - kaže dr Šekler i dodaje: - Da se vakcinisalo više od 80 odsto svetskog stanovništva, već bismo imali koronu iza sebe! U tom slučaju, povremeno bi se zaražavao poneko, ali mi to ne bismo primećivali. Virus bi se prilagodio i postao blag. Ali sve dok u Africi imate samo 2,5 odsto vakcinisanih, nema kraja.