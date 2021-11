LONČAR: 'NISMO SAVLADALI NI POZNATE SOJEVE, NE ZALEĆITE SE!' Ministar zdravlja progovorio i o 'Omikronu' i sednici Kriznog štaba

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da nam je korona pokazala da ni one sojeve koji su bili poznati nismo u potpunosti savladali. Ne zalećimo se sa informacijama o novim sojevima, ističe Lončar.

Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje. Međutim, pitanje je dana kada će novi soj virusa korona omikron stići u Srbiju. Sutra zaseda Krizni štab, na kojoj će, kako je potvrđeno "Blicu", biti reči o novim merama koje se tiču kontrole putnika, o školama, ali i o kovid propusnicama.

Potrebno je strpljenje

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je sa šefom tima za imunizaciju u Regionalnoj kancelariji Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Datom Sidartom.

Lončar je, iznoseći informaciju iz prve ruke od čoveka koji je glavni za imunizaciju za Evropu, zamolio sve za malo strpljenja, da se ne izlazi sa preuranjenim informacijama o novom soju koronavirusa.

- Potrebno je dodatno vreme da bi se procenilo da li se ovaj soj pokazuje i u kom procentu kod pi-si-ar testa, da li ga on detektuje i da li soj probija imunitet koji se do sada dobijao vakcinacijom - kaže za RTS Lončar.

- Oni očekuju da u narednih desetak dana imaju dodatne informacije, ne možete pre vremena da date informaciju dok ne prođe dovoljno vremena, i dok na određenom broju ljudi koji su se zarazili virusom ne vidite šta se dešavalo - kaže ministar.

Apelovao je na sve da se ne zbunjuje narod. -Dvadeset meseci traje ovo, ono što nam je pokazala korona je da ni one sojeve koji su bili poznati nismo u potpunosti savladali, da se ne zalećemo sa informacijama o novim sojevima koji su se tek pojavili - kaže on.

Prema njegovim rečima, potrebno je da se pridržavamo mera, uradiće se analiza šta da još uradimo da bismo poboljšali imunizaciju, što je bitno.

Stigle su pohvale od šefa tima za imunizaciju SZO.

"Koncentrišimo se na stvari koje nas čekaju, da se ne vraćamo unazad, iz analize koje su uradili šta još možemo da uradimo, pohvaljen je naš sistem za prijavu neželjenih efekata, da je transparentan i da treba više da ga eksploatišemo – da kažemo kakvi su rezultati da građani znaju da nemaju bojazan da vakcine izazivaju neke neželjene efekte o kojima se priča", rekao je Lončar.

Istakao je da postoje velike razlike po oblastima, pa u nekim delovima Beogradu ima preko 80 odsto vakcinisanih, negde u Srbiji ispod 20 odsto, tako da je dobro da, kako kaže, ukrstimo te ljude, da oni razmene iskustva – i to je način da pokušamo da povećamo obim vakcinacije.

Govoreći o tome šta treba uraditi da se ne pogorša situacija, Lončar kaže da Gradska bolnica izlazi iz kovid režima, pa će posle toga i "Dragiša Mišović", pod uslovom da brojevi krenu da padaju.

"Ono što nije dobro – rezultat od juče, da posle nekog vremena imamo više prijema nego otpusta, malo me je to zabrinulo, videćemo da li je to slučajnost", podvukao je Lončar.

Kakav god da je soj virusa, moramo da uradimo šta je do nas da sprečimo da soj dođe u tom obimu da naruši zdravlje, život i zdravstveni sistem, ukazao je ministar.

Podseća da su na aerodromu pojačane mere, postoji posebna procedura za ljude koji dolaze iz zemalja gde postoji taj soj u većem obimu, radi se testiranje na aerodromu, ide se u karantin.

"Nikoga ne vraćemo iz Srbije, ljude stavljamo pod kontrolu, nisu to mere da nekog vraćate iz Srbije, i da neko ne može da uđe u Srbiju, procedura nije komplikovana, morate da se testirate, morate biti u karantinu, ako ste pozitivni mi preuzimamo brigu, odgovorne države tako rade", zaključio je Lončar.

