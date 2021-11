Srce za decu iz Svratišta: za lepše detinjstvo najmlađih sa ulice

Beograd, 30. novembar 2021 – Poslednjeg dana novembra u sklopu akcije Srce za decu uručena je donacija u vidu tehničke opreme deci Svratišta, kako bi obezbedili ugodniji boravak u njihovoj zajedničkoj sigurnoj kući ali i sredstva za rad njihovih starijih štićenika

Svratište za decu je licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti sa ciljem da unapredi kvalitet života dece od 5 do 15 godina koja žive ili rade na ulici I zbog načina života su izložena višestrukim rizicima.

Deca su neretko napuštena od strane roditelja, ceo svoj život suočena sa nemaštinom, diskriminacijom i izrugivanjem koje doživljavaju od vršnjaka i okoline. I dok dane provode na ulici tako što prose, peru stakla na automobilima, prodaju maramice ili po kontejnerima tragaju za parčetom hleba i po kojim parom iscepanih pantalona i iznošenih patika, u isto vreme maštaju o lepšoj budućnosti i nadaju se da na ovom sivom svetu postoji šareni kutak u kome ih čeka detinjstvo koje im je na ulici oduzeto.

Donacija za uspešnije obrazovanje i razvoj

U akciji Srce za decu, “Blic fondacija” je obezbedila fiskalnu kasu neophodnu za rad Kafe bara 16 koja zapošljava starije štićenike Svratišta, laptopove, telefone, slušalice… sa željom da socijalno ugroženi mališani u svom utočištu imaju bolje uslove za uključivanje u obrazovni sistem, praćenje online nastave i budu u mogućnosti da im se, u tom za njih sigurnom okruženju, dodatno odgovori na potrebe važne za psihosocijalni razvoj. Darove je prilikom posete Svratištu uručila direktorka Blic fondacije I Ringier Axel Springera, Jelena Drakulić Petrović.

- Svaka pojedinačna sudbina ove dece na svoj način izazovna je i teška, ali srećom postoje mesta poput ovih na kojima mogu da pronađu zaštitu, sigurnost I mir. Nadamo se da će doprinos naše akcije Srce za decu inspirisati I ostale kompanije I pojedince da svako u skladu sa svojim mogućnostima pomaže ovim mališanima da se osećaju sigurnije, bolje, udobnije, prihvaćenije I lepše, kaže direktorka Blic fondacije I Ringier Axel Springera, Jelena Drakulić Petrović.

Humanitarnoj akciji pridružila se I Tehnomanija koja je darivala kućne aparate za pripremu obroka I održavanje prostorija.

- Želim da zahvalim „Blic fondaciji” što je u Tehnomaniji prepoznala partnera za ovako važan projekat humanosti. Mi smo kompanija, sa izrazitom potrebom da našoj zajednici damo poseban doprinos učešćem u društveno odgovornim kampanjama i humanitarnim akcijama, naročito usmerenim ka deci o kojima brine Svratište - istakla je Miroslava Jeremić, direktorka iz Tehnomanije.

Sećanja dece iz Svratišta: detinjstvo kao najgori period života

Svratište je, inače, tokom poslednjih 14 godina radilo sa preko 1. 000 dece I mladih, a trenutno podržava do 400 dece koja žive u situaciji ekstremnog siromaštva.

Jedan od njih, osamnaestogodišnji Strahinja iz Beograda, detinjstvo pamti kao najgori period svog života. Dane je provodio na ivičnjaku Bulevara kralja Aleksandra, s jedne strane okružen tramvajima, a s druge automobilima.

- Od svoje sedme godine svakodnevno sam bio na ulici. Zašto sam osuđen da prosim, pitao sam se, i molio da se to prekine. Dok su druga deca prolazila pored mene i išla u školu, ja do petog razreda nisam znao ni da čitam ni da pišem. Sve se svodilo na odlazak na ulicu, prodavao sam maramice. Sećam se najhladnije zime u Beogradu, od snega nije moglo da se hoda, a ja sam u tom trenutku bio na ulici, sam. Isto tako, pamtim leta kada sam na 40 stepeni bio na asfaltu i prosio - rekao nam je Strahinja.

Njegov drug iz Svratišta u Krfskoj, dvanaestogodišnji Marko, ispričao nam je svoju bolnu ispovest.

- Mama me je napustila kad sam bio beba. Da li mi nedostaje – ne znam, jer nisam imao priliku da osetim kako je to imati mamu. Bio sam isuviše mali kad je otišla, ne sećam je se, ne znam ni kako izgleda jer je nikada nisam upoznao... - izgovorio je on.

Utehu i nadu za bolje sutra, ova deca ulice pronašla su u Svratištu.

- Ovde dobijamo sve što nemamo kod kuće. Možemo da ručamo raznovrsno, a ne kao kod kuće kad podgrevamo hranu od pre dva-tri dana. Prvi put se kupamo u kupatilu. Dobijamo sredstva za higijenu, lepu i čistu odeću. Baš se lepo osećam u Svratištu i stekla sam puno dobrih drugara - zadovoljno kaže mala Mina.

Viktorija u Svratište dolazi gotovo svakodnevno.

- Ovo je moja druga kuća. Lepo mi je, toplo, osećam se sigurno i nekako je drugačije nego kod kuće. Svuda smo išli, u Zoološki vrt, na razne radionice... Ne mogu ni da nabrojim sva mesta koja smo obišli. Ipak, najviše mi znači što ovde mogu da jedem i što dobijem garderobu, jer drugačije ne bih mogla da je kupim - nema dilemu Viktorija.

Ova deca su našla svoje utočište, ali im je pomoć uvek potrebna, potvrđuje I Mina Lukić, koordinatorka usluga Svratište za decu.

- Svratište za decu postoji već 14 godina u Beogradu. Bez podrške građana i kompanija ne bismo uspeli da na kvalitetan način pružamo uslugu deci u uličnoj situaciji sve ove godine. Na sreću, postoje akcije poput Srce za decu koju je organizovala Blic fondacija. Hvala svima koji su se odazvali i prepoznali značaj Svratišta za decu, zaključuje Mina I podseća da se usluge sprovode na dve lokacije u Beogradu – Krfska 7a, opština Zvezdara i na Bulevaru Arsenija Čarnojevića 145, opština Novi Beograd a da su Svratišta su otvorena radnim danima od 8 – 18h, a vikendom od 10 – 18h.

Kako da podržite Srce za decu i pomognete?

Ako želite da se pridružite Blic fondaciji i pomognete mališanima iz socijalno ugroženihporodica možete da:

● pošaljete SMS na humanitarni broj 2552 (cena poruke 100 dinara, važi za sve mreže)

● uplatite sredstva na račun Blic fondacije:

✔ u dinarima na: 325- 9500500148315-93

✔ u evrima na: 9601500148316 70

✔ u švajcarskim francima na: 9604500148318 49

✔ u dolarima na: 9602500148317 62(OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD.).

O Blic fondaciji

Blic fondacija kompanije Ringier Axel Springer Srbija osnovana je početkom 2013, a zahvaljujući akciji Srce za decu:

● pomogla je više od 500 dece iz socijalno ugroženih porodica

● obezbedila aparate za skrining sluha beba u svih 56 porodilišta u Srbiji

● obnovila Odeljenja neurologije u Valjevskoj bolnici

● obnovila mlečnu kuhinju na Institutu za majku i dete

● renovirala jedino dečje očno odeljenje u Srbiji

● obezbedila 50 klima-uređaja za 24 porodilišta

● kompletno renovirala Ginekologiju u bolnici u Vršcu i delimično porodilište

● opremila dečje, očno, grudno odeljenje bolnice u Boru

● kupila vozilo hitne pomoći, obnovili vešeraj...

● pomagala Dečjem odeljenju Neurohirurgije Kliničkog centra Srbije na kome se leče deca obolela od najtežih oblika kancera

● pomaže mališanima kojima je potrebna novčana pomoć za lečenje u inostranstvu.

● Rešava stambena pitanja najugroženije dece tako je samo u 2019. obezbeđeno tri kuće i tako ukupno zbrinuto 13 mališana.

● donirala 74.000 knjiga za 400 škola I 175 vrtića širom Srbije u sklopu akcije Knjige za decu

Više o akciji Srce za decu zainteresovani mogu da se informišu ovde: https://www.blic.rs/srce-za-decu