STUDENTI KONZUMIRAJU DROGU I LEKOVE DA BI SPREMILI ISPITE: Šok trend u Srbiji, a posledice mogu biti FATALNE

Studenti u Srbiji pokušavaju pomoću lekova i droge da savladaju gradivo spremajući ispite.

U našoj zemlji se već duže vreme prodaju droge i lekovi koje studenti uzimaju kada nemaju puno vremena da spreme ispite, a zbog kojih im koncentracija i pamćenje budu mnogo veći. Jedan od njih je i Marko M. koji je priznao da je počeo da ih konzumira, kao i da sad trpi posledice zbog toga.

"Spid mi povećava koncentraciju i održava me budnim. Kada vidim da kasnim sa učenjem i da ima mnogo gradiva, uzmem malo da sve odradim u roku. Međutim, to nije bilo dugoročno rešenje. Kada uzmete tako nešto onda vam nekoliko dana posle toga nije ni do čega", počinje priču Marko i dodaje da droga posebno utiče na "hormon sreće" ili dopamin.

"Problem je kada dejstvo prođe, onda su narednih dana su ti hormoni potrošeni pa ti sve izgleda crno. Imam nekoliko prijatelja koji su koristili spid za učenje, a mene je u tom momentu sustiglo sve, imao sam puno zadataka i obaveza koje treba rešiti pa sam pozvao jednog od njih da mi nabavi. Uspeo sam da završim sve što sam hteo, ali su mi dani posle toga bili baš pakleni", nastavlja Marko i dodaje da drogu najčešće nabavlja na tehno žurkama po gradu.

Kako kaže, nakon svega mu treba 5 do 6 dana da se vrati u normalu. "Ti tada ne spavaš, naprežeš se, ne možeš ni da jedeš kad uzimaš to, kao da si naelektrisan. Srce ti lupa jače, ume da te oblije hladan znoj s vremena na vreme, vilica ti se grči a da nisi ni svestan. Nekoliko puta mi se desilo da me uhvati grč u stopalu ili šakama i da mi telo trne. Jako je neprijatan osećaj. Svakako nije nešto na šta sam ponosan i ne bih voleo da mi to postane nešto uobičajno", dodaje on.

Inače, "spid" je žargonski naziv za metamfetamin koji direktno utiče na centralni nervni sistem uzrokujući ubrzan puls i disanje, povišen krvni pritisak, nesanicu i gubitak apetita. Neženjeni propratni efekti pored toga su i glavobolja, zamagljen vid i vrtoglavica, a moguća su i trajna oštećenja bubrega i disajnog sistema.

Marko dodaje da se sem ove droge koriste i lekovi modafilin ili ritalin.

"To su tablete i kad ih popiješ ti si narednih sati apsolutno skoncentrisan. Mada ja nisam imao iskustva s ovim, a i nije ih tako lako nabaviti. Čuo sam priču kako je neka devojka uzela modafilin i htela je da baci pogled pre učenja šta bi mogla da kupi drugarici za rođendan. U tom momentu je krenulo dejstvo i ona je narednih četiri sata tako tražila po internetu poklon. Jer si toliko skoncentrisan na ono što radiš u tom momentu", objašnjava Marko.

DROGA I LEKOVI NISU NOVINA

Pojava da studenti koriste stimulativne droge u svrhu učenja nije nova, iako je u poslednje vreme učestalija nego ranije zbog veće dostupnosti narkotika. Istraživanje jedne novosadske bolnice pokazuje da čak 74 odsto studenata poznaje nekog u svom bliskom okruženju ko koristi droge, nešto više od 63 odsto ispitanih studenata je bilo direktno ponuđeno nekom drogom, dok skoro polovina njih zna gde i od koga mogu da nabave droge.

Međutim, iako mnogi veruju da će ih ove supstance "napuniti" energijom, dešava se suprotno. Dugoročne posledice mogu biti strašne u smislu stvaranja zavisnosti, a što je još gore, može trenutno da se desi neki moždani ili srčani udar. Stručnjaci ističu da je rešenje u dobroj prevenciji odnosno informisanosti, kako mladih tako i njihovih porodica o svim štetnim dejstvima droga.