PROGNOZA DO KRAJA SEDMICE: Negde će temperature padati i do - 4, za vikend još snega

Prava zima stigla je i u niže krajeve Srbije, a kako meteorolozi najavljuju, hladno vreme nalik današnjem zadržaće se do kraja sedmice.

Prema prognozi RHMZ-a, u prestonici će najniža temperatura biti i ispod nule, dok će se najviše dnevne kreteti i do sedam stepeni Celzijusa.

Slično stanje biće i u Novom Sadu, pa će se većeras živa spustiti i do trećeg podeoka ispod nule. Nešto toplije očekuje se krajem sedmice u Nišu i Kragujevcu sa devet i 10 stepeni Celzijusa. Slične vremenske prilike biće i u Prištini.

Na Zlatiboru, gde se već beleže mraz i snežni nanosi, biće veoma hladno, sa temperaturom od minus četiri do šest stepeni.

Takođe, u svim pomenutim krajevima za vikend se očekuju pojačane padavine tj. sneg i ledena kiša. U subotu krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg, prvo u nižim predelima zapadne Srbije, a od nedelje se u svim predelima očekuje prelazak kiše u sneg. Od ponedeljka oblačno sa snegom.

Lepa vest je da će sutra, tokom dana, postepeno doći do blagog razvedravanja sa zapada, ali će i dalje ostati hladno.

U Beogradu će ujutru biti oblačno sa slabim mrazem. Pre podne postepeno razvedravanje, sredinom dana i po podne pretežno sunčano.

Takođe, meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu takođe najavljuje pogoršanje vremena za vikend.

- Posebno su simulacije ECMWF modela bogate snegom i posle sinoćneg i jutarnji proračun operativnog i kontrolnog ECMWF-a drži signal da iznad značajnog dela regiona padne od 15cm do 25cm snega. Srednja vrednost ansamble članova je znatno umerenija i daje oko osam cm i ja i dalje mislim da je to realnija vrednost. Videćemo kako će se situacija razvijati narednih dana, a nova analiza će biti rađena večeras posle 23h kada bude dostupan kompletan proračun ECMWF modela - najavio je on.

