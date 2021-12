NENADU U PELENE UBACILA 7 ZRNA KUKURUZA: Od 7. godine sve mu pošlo po zlu, sumnja da je povezano sa ženom koja im je došla u kuću (VIDEO)

Doživeo je nesreću i imao 50 posto šanse da preživi.

Jedan Nenad ima sumnju da ga je najbliža komšinica urekla kada mu je u pelene ubacila sedam zrna kukuruza da u sedmoj godini doživi tragediju.

- U sedmoj godini igrao sam se sa decom kod tetke i pao sam sa stepenica. Tetka me je tada odnela u Dom zdravlja i Klinički centar gde su oni konstatovali da sam u komi. Imao sam unutrašnje krvarenje u mozgu. Šanse da preživim bile su 50/50, nisam smeo ni na sunce da izlazim. Ujak mi je bio načelnik urologije, obišao me je i mami je rekao da imam 50 posto šanse da prezivim zbog krvarenja u mozgu", rekao je Nenad.

Ubrzo zatim saznao je za nešto što, kako kaže, može da bude objašnjenje pojedinih događaja.

- Posle toga, saznajem od ukućana da su mi u peleni kada sam se rodio i kada su me doneli kući imao sedam zrna kukuruza. Oni ne veruju u te stvari, ali tada su se ipak zabrinuli, jer sam u sedmoj godini imao taj pad. Posle toga sam imao još mnogo udaraca u glavu i toliko iznenadnih i toliko slučajnosti. Uhvatim se za debelu granu, koja može slona da izdrži popnem se i ona pukne - objasnio je Nenad.

Godinama kasnije, dogodila se još jedna neverovatna scena.

- Prošlo je mnogo godina od tada, bavio sam se sportom, uživao u životu i onda jedna žena je zaustavila moju sestru i rekla joj da mora da priča sa njom, da nesto ne valja, rekla joj je "nešto se dešavalo sa tvojim bratom". Ona joj je rekla da je komšika prekoputa, koja nam je dolazila u kuću radila na tome da se nama dešava nesto loše. Sestra je pitala zašto je ona to radila, a ova joj je rekla da je to iz zavisti. Moja sestra je trebalo nešto da uradi da se to sve otkloni, isto sam i ja uradio... Nisam verovao u to ali uradili smo šta je trebalo i to je tako prošlo - ispričao je Nenad.

Istakao je i da su se sa tom komšikom voleli kao i da je stalno dolazila kod njih u kuću sve dok baka nije preminula.

- Kada je moja baba preminula ona nije došla na sahranu, a navodno su bile prijateljice. Ta žena je rekla sestri da nas komšika nije volela. Od tada sam počeo da procenjujem ljude da znam da ti ne misli dobro svako - kazao je Nenad i dodao:

- Komšika je imala sina koji je rano poginuo. Možda se sve to i zbog tragedije dešavalo. Previše je slučajnosti i neko ko vam dolazi u kuću i sedam zrna kukruza i žena koja vas ne poznaje da pogodi sve ovo. U komšiluku su mnogi nalazili sumnjive predmete - zaključio je ovaj mladić.

