MILIONSKE NAKNADE! Novi zakon stupa na snagu, ako ga prekršite sleduje VAM PAPRENA KAZNA: Potrošači mogu da odahnu!

Novi zakon o zaštiti potrošača stupa na snagu 20. decembra, a najveća novina, registar “Ne zovi” je u procesu nastajanja i biće uspostavljen u narednih 12 meseci, saopštila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Ona je danas tokom gostovanja u emisiji ”Tačno tako” na Tanjug rekla da će neke odredbe zakona, kao što su prekršajni nalozi, automatski stupiti na snagu od ponedeljka, za reklamacije, neizdavanje računa i predračuna.

Kazne za prekršajne naloge su fiksne i za pravno lice iznose 50.000 dinara, za preduzetnika 30.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu 8.000 dinara, a ministarka je naglasila da Zakon o zaštiti potrošača predviđa visoke kazne za određene prekršaje.

Kazne za pravna lica idu od 300.000 do dva miliona dinara, za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara.

Matić je navela da je u okviru zakona novina i to što će za sve usluge čija je cena veća od 5.000 dinara izdavati predračun.

Dodala je da se to naročito odnosi na majstore koji vrlo često za obavljanje neke usluge ne saopštavaju cenu unapred, a kada obave posao kažu iznos koji bude prilicno visok, pa je izdavanje predračuna još jedan vid zaštite potrošača.

Registar “Ne zovi”, koji predviđa ovaj zakon, a preko kojeg će svi potrošači koji ne žele da im se roba ili usluge nude preko fiksnog ili mobilnog telefona moći da “stopiraju” takvu dosadašnju praksu trgovaca primenjivaće se u periodu od narednih 12 meseci, kada bude uspostavljen softver, objasnila je Matić.