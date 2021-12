IMA LI STE KORONU? Doktor Belojević: Ovu hranu izbegavajte obavezno!

Šef Katedre za higijenu beogradskog Medicinskog fakulteta prof. dr Goran Belojević navodi da je ishrana pola zdravlja, te da svakodnevno treba da unosimo namirnice koje nam osiguravaju dovoljno vitamina, minerala i biljnih vlakana.

Dr Belojević objašnjava na koji način treba da se hrane osobe koje imaju kovid-19 i primaju neophodnu terapiju i osobe koje su preležale koronavirus, ali nalaze se u fazi „produženog kovida”.

OPREZNO S VOĆEM I POVRĆEM

Prema rečima sagovornika koji je dao smernice za pravilnu ishranu tokom i posle virusa, voće i povrće su epidemiološki rizične namirnice jer se većim delom jedu sirove.

‒ Ljudi dodiruju voće i povrće, koje dolazi u kontakt sa različitim površinama, na kojima se nalaze bakterije i virusi. Zato sirovo povrće i voće treba pet puta isprati u vodi. Ne ovlaš, nego temeljno.

‒ Zabluda je da voće i povrće treba da stoji u vodi sa sodom bikarbonom, jer ona deluje na gljivice, ali ne i na viruse i bakterije. Nama nije cilj da dezinfikujemo voće i povrće, nego da ga isperemo, da bismo na najmanju moguću meru smanjili viruse i bakterije, koji su na površini. To teoretski važi i za kovid-19. Osoba koja je pozitivna na koronavirus dira nos, pa pipa sirovo voće i povrće, i to ostane na površini i tako se neko zarazi - rekao je doktor za Objektiv.

BELI LUK I PROBIOTICI PREVENTIVA

Ističući značaj belog luka i njegovo antioksidacijsko dejstvo, šef Katedre za higijenu kaže da je beli luk u stvari alil-sulfid, koji deluje i na viruse i na bakterije.

– Kad se pojede, on izvrši dezinfekciju u želucu i crevima. Prevashodno, belim lukom se štitite od obolevanja i umiranja, a nećete sprečiti širenje jer virus nosite recimo u nosu, pa belim lukom ništa nećete postići – tvrdi dr Belojević.

Doktor savetuje da svi građani treba da se vakcinišu kako bi se suzbio koronavirus, ali i da uzimaju probiotik.

‒ Ko god mene pita, uvek kažem „sinofarm” plus probiotik. To svima savetujem. Ja sam samo na probiotiku jer radim eksperiment na sebi, a on je apsolutno uspešan – kaže dr Belojević.