DO KADA ĆEMO UŽIVATI U PROLEĆNIM TEMPERATURAMA? Evo kakvo se vreme očekuje za prvi dan naredne godine

U prethodna dva dana minimalne jutarnje temperature u većem delu Srbije kretale su se od -12 do -4°C, u Sjenici do -20°C, a na Pešteru lokalno i niže.

- U noći iza nas naglo smo iz zimskih temperatura uleteli u prolećne i to zahvaljujući advekciji osetno toplije vazdušne mase sa jugozapada. Temperature su već ovog jutra u osetnijem porastu, pa je tako jutros u Beogradu i u Loznici već bilo 14°C, a za samo nekoliko sati temperatura u Sjenici je sa -11°C porasla na 4°C - rekao je meteorolog Đorđe Đurić.

Danas je veoma topao dan za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće do 18°C, u Beogradu do 15°C, a hladnije će biti samo na jugu i na istoku Srbije. Najtoplije će biti u Podrinju. Zbog premeštanja veoma prostranog ciklona preko severne i severoistočne Evrope, iznad našeg područja danas će biti izražen gradijenet vazdušnog pritiska, pa će duvati umeren do pojačan jugozapadni vetar, a u Bačkoj, Sremu i na planinama zapadne Srbije jak. Vetar će biti "fenskog" efekta.

- Narednih dana preko našeg područja prolaziće plitke doline. U sklopu njih biće i umereno do pretežno oblačno sa kišom, a neće biti isključeni ponegde ni lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji su retka pojava u ovom delu godine u našem području. Suvo će biti uglavnom na jugu, jugoistoku i istoku Srbije, ali se od ponedeljka padavine očekuju i u ovim predelima - kaže Đurić.

Vazdušni pritisak biće nešto ispod proseka, a pod uticajem jugozapadnog visinskog strujanja biće i veoma toplo za ovo doba godine. Minimalne jutarnje temperature narednih dana biće ponegde i do 10°C, naročito u Beogradu, Kolubarskom okrugu i u Podrinju, dok će hladna jutra biti na jugoistoku Srbije i pojedinim kotlinama, uz temperature oko 0°C.

- Maksimalne temperature biće u narednom periodu uglavnom od 8 do 16°C, u subotu lokalno zbog fenskog efekta jugozapadnog vetra u Podrinju i do 18°C. Tokom utorka i srede preko našeg područja sa Jadrana će se premeštati u prizemlju centar ciklona, a sa severa dolina i oni će potom povući nešto svežiju vazdušnu masu sa severa, tako da se u utorak krajem dana i u sredu očekuje skretanje jugoistočnog vetra prolazno na jak severozapadni i prodor svežije vazdušne mase, a kiša će na planinama preći u susnežicu i sneg. Maksimalna temperatura biće u padu za oko 5 stepeni - rekao je Đurić.

Vreme za Novu godinu

Prema trenutnim prognozama Srbija će poslednjeg dana ove i prvog dana Nove godine biti pod uticajem ciklona, čiji će se centar premeštati iz severozapadne preko centralne Evrope. Pod njegovim uticajem očekuju se južna strujanja i biće veoma toplo za ovo doba godine. Maksimalne temperature bile bi od 8 do 16°C, a u novogodišnjoj noći od 4 do 10°C, jedino na višim planinama poput Kopaonika oko 0°C. Za sada bi u novogodišnjoj noći bilo uglavnom suvo, ponegde sa slabom kišom, uglavnom na severu Srbije.

- Dakle, u narednom periodu temperature će biti više i za 10 do 15 stepeni od proseka za ovo doba godine. Snežni pokrivač naglo će se otopiti na planinama do 1.000 metara nadmorske visine, a značajno će se smanjiti i na visinama od 1.500 metara. Ipak, zahvaljujući obilnim snežnim padavinama tokom decembra, na Kopaoniku visina snega iznosi oko 90 cm, tako da će i pored značajnijeg smanjenja, snežnog pokrivača na višim planinama iznad 1.500 metara i na Kopaoniku biti i više nego dovoljno, a novih 10-ak cm na ovim visinama moglo bi da padne i oko 29. i 30. decembra - kaže Đurić.

Sam kraj 2021. godine završićemo u znaku toplog i kišovitog vremena, a prema trenutnim prognozama zima će biti na raspustu bar do pred Božić.

Zbog tempetratura koje će u narednom periodu biti iznad prosečnih vrednosti, nešto nižeg vazdušnog pritiska i južnog strujanja sa ''fenskim'' efektom, biometerološka situacija biće uglavnom neugodna i nepovoljna.

Autor: