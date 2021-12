OGROMNE GUŽVE UOČI POSLEDNJEG VIKENDA U GODINI! Garaže u prestonici prebukirane - u tržnim centrima sve vrvi od kupaca

U tržnim centrima u Beogradu očekuju nas ogromne gužve. Slična situacija je i sa javnim garažama.

Pred nama je poslednji vikend u 2021. godini, pa kako je većina nas navikla da sve završava u poslednjem trenutku, u tržnim centrima u Beogradu očekuju nas ogromne gužve. Slična situacija je i sa javnim garažama gde se već sada traži jedno mesto više a saobraćaj... tek je pola dva, a gužve u saobraćaju su već ogromne!

Kao i uvek, najveće zakrčenje je na mostovima - ogromne kolone vozile su na Mostu Gazela u pravcu ka gradu, kao i na Brankovom mostu. Bulevar Vojvode Mišića je u totalnom kolapsu, a vozila mile na autoputu na Novom Beogradu i to trenutno iz smera centa grada dalje ka Novom Beogradu.

"Čepovi" se formiraju i u centralnim gradskim ulicama - u Takovskoj i Dečanskoj ulici, odnosno na Trgu Nikole Pašića i u Bulevaru kralja Aleksandra bližezgradi Skupštine Srbije.

Saobraćaj je pojačan i na Autokomandi u svim pravcima, kao i na kružnom toku Slavija i u delu Bulavara kralja Aleksandra kod Vukovog spomenika.

Šoping mesec

Praznična euforija već je zahvatila tržne centre u prestonici pa su gužve uveliko počele, a kako kažu iz većih centara, decembar je definitivno udarni mesec u godini što se šopinga tiče.

- Sezona je u jeku, a decembar mesec je najposećeniji, naročito od polovine meseca kada počinje sezona popusta, pa tako i ove godine ništa nije drugačije, naravno ako izuzmemo 2020. kada su vladale oštre mere protiv kovida. Poslednja nedelja je definitivno jedna od najprometnijih, naročito vikend koji sledi - kaže PR tržnog centra "Ušće" Nevena Martinović i dodaje da su najveće gužve primećene u prodavnicama sa dečjim asortimanom.

Situacija je slična i u ostalim šoping centrima, ali se, kako kaže Aleksandar Bojić, menadžer "Stadiona", definitivno promenila u odnosu na sezonu 2019/2020 jer je "pandemija promenila navike potrošača".

- Svi bismo voleli da se vrate one gužve kakve smo imali pred doček 2020. godine, ali pandemija je uticala na navike potrošača, pa je posećenost pala za nekih 20% u odnosu na tu godinu - zaključuje Bojić, menadžer ovog tržnog centra.

"Nema impulsivne kupovine"

Prema njegovim rečima, posećenost nije jedina posledica, pa se tako i zadržavanje ljudi tržnom centru značajno smanjilo.

- Ono što je još bitnije od posećenosti jeste kraće zadržavanje ljudi u tržnom centru. S obzirom na to da potrošači ovde provode znatno manje vremena nego ranije, dođu i kupe samo ono što im je potrebno, pa impulsivne kupovine više nema - dodaje Bojić.

On ističe i da su ljudi postali znatno osetljiviji na cene, a razlog je i poskupljenje osnovnih namirnica. To, kako kaže, primećuje upravo analizirajući brendove koji imaju niže cene gde se promet održao, što nije slučaj sa drugim brendovima.

S obzirom na to da se, bez obzira na sve otežavajuće okolnosti, gužve svakako najavljuju, a da je većina nas sklona da sve završava u zadnji čas, pa tako i kupovinu novogodišnjih poklona za svoje najdraže, za vikend nas sigurno očekuje kolaps.

"U garažama se traži mesto više"

Kako nas je iskustvo naučilo Beograd će siguno posetiti i stranci, a za praznike dolaze i naši ljudi koji rade u inostranstvu da praznike dočekaju u domovini. Sve ovo zasigurno ukazuje i na probleme sa nalaženjem garažnog mesta, pa smo tim povodom kontaktirali i JKP "Parking servis".

- Najopterećenije garaže su svakako one u centralnim delovima grada poput onih kod Pionirskog parka, u Maserikovoj, na Zelenom i Obilićevom vencu. One jesu najveće, ali je i frekvencija saobraćaja najveća. Što se parkirališta tiče, to su "Politika", "Slavija" i "Viška", a slično je i u garaži "Botanička bašta" i na parkiralištima "Novi Beograd" i "Cvetkova pijaca" - ističu iz ovog preduzeća.

Oni dodaju i da su noću najveće gužve u Donjem gradu, dok je vikendom najfrekventinije na Kalemegdanu i Kapetaniji.

- Sve garaže, kako javne tako i one sa rezervisanim mestima kompletno su rekonstruisane i sada se u njima traži mesto više. Uskoro ce početi izgradnja podzemne garaže Pinki sa 150 parking mesta, kao i garaže u Skerlićevoj ulici, čime ce centar grada dobiti novih 350 parking mesta - zaključuju oni.

Od petka pa dalje za dane vikenda, računajte i na gužve u saobraćaju. Petak popodne je inače dan kada je zakrčenje najveće, a pogotovo sada pred Novu godinu kada su kupovine u punom jeku.

Autor: