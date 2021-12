DA LI JE VREDNO TAKVE PROSLAVE? Hiljade ljubimaca tokom praznika UGINE OD SRČANOG UDARA zbog PIROTEHNIKE!

Buka posebno opasna za starije pse i mačke.

Udruženje za zaštitu životinja u Srbiji (Animal rescue Serbia) apelovalo je na građane da tokom praznika ne koriste pirotehnička sredstva jer njihova upotreba, osim što je zabranjena zakonom i može biti opasna po ljude, može da bude štetna i po životinje i okolinu.

To udruženje je navelo da praznična slavlja uz petarde godišnje budu fatalna za čak 5.000 životinja i da psi i mačke često umiru od srčanog udara izazvanog stresom zbog preterane buke, dok se često dešavaju i povrede koje za njih bivaju mnogo ozbiljnije nego po ljude.

– Svakog decembra ambulante su pune prestravljenih ili povređenih životinja koje su se našle u neposrednoj blizini nekog pirotehničkog sredstva, najčešće petarde – naveo je u saopštenju predstavnik tog udruženja Aleksandar Gavrić.

On je dodao da je buka posebno opasna za starije pse i mačke, kao i ulične, napuštene životinje koje ne uspeju da se sklone od pucanja.

Udruženje je pozvalo građane da prijave nezakonitu upotrebu pirotehničkih sredstava komunalnoj policiji.

– Podaci koje je objavio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd govore da više od 50 odsto povreda uzrokovanih petardama predstavljaju opekotine, a najčešće stradaju šake i prsti, oči i glava. Uzrok svake druge povrede je neadekvatno rukovanje, dok svaku treću izazove neispravna pirotehnika – navelo je to udruženje i podsetilo da zakon propisuje kazne od 50.000 do 100.000 dinara, društveno korisni rad ili čak i zatvor za one koji tim sredstvima ugroze sigurnost drugih građana.

