NIGDE NE KREĆITE BEZ KIŠOBRANA DO OVOG DATUMA! Meteorolog za Pink o vremenu za NOVOGODIŠNJU NOĆ! (VIDEO)

Meteorolog Đorđe Đurić rekao je za TV Pink da nas danas očekuje predah od kiše u većini predela u Srbiji.

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, 2022. godinu dočekaćemo uz relativno toplo vreme za ovo doba i bez kiše, a za sam početak očekuju nas gotovo prolećne temperature u Beogradu. Ipak, od danas pa do 31. decembra moguće su periodične padavine.

Danas nas očekuje predah od kiše u većini predela u Srbiji i osetno toplije vreme sa temperaturom do 7 stepeni, dok će Beograđanima u sredu ponovo biti neophodni kišobrani.

Nova godina bez kiše

Prema njegovim rečima, najluđa noć će u Beogradu biti suva i topla.

- U noći između četvrtka i petka, kao i u petak prepodne u prestonici je moguća slaba kiša, ali već popodne izvestan je prestanak padavina - kaže Đurić.

On dodaje i da će 1. januar biti praktično pravi prolećni dan sa temperaturama od 10 do 14 stepeni, dok je u nekim predelima moguće da će temperatura ići i do 15. podeljka.

- U subotu, 1. janura, biće izrazito toplo vreme za ovo doba godine i uglavnom suvo, samo u južnoj i centralnoj Srbiji moguća je slaba kiša. U nedelju ponovo sunčano sa temperaturom preko 10 stepeni. Do Božića sigurno neće biti osetnijeg zahlađenja, ali ni padavina u Beogradu - navodi.

Temperature na planinama biće oko nule, pa čak ni oni koji su odlučili da doček proslave na višim predelima neće se smrzavati.

Kako kaže, u Srbiji Nove godine uglavnom nisu snežne, pa se tako desi da zaveje na 2-3 dočeka u periodu od 10 godina. Ipak, 2016. dočekali smo na -10, što je bio više izuzetak nego pravilo, s obzirom na to da su zime kod nas uglavnom umereno hladne sa prijatnim temperaturama.

Ovaj put padavine će nas zaobići, pa prepreka za dobar provod na otvorenom nema, ali nije uvek bilo tako, pa kako meteorolog kaže, bilo je Novih godina koje smo čekali na kiši.