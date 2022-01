POČELO TESTIRANJE BRZE PRUGE BEOGRAD - NOVI SAD Otvaranje za saobraćaj u martu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je Tanjugu da je počelo testiranje brze pruge od Beograda do Novog Sada i da će ona biti otvorena za putnički saobraćaj u martu.

Još dva Štadlerova brza voza uskoro stižu u Srbiju, jedan krajem januara, a drugi početkom marta, rekao je Momirović i podsetio je prvi od ukupno tri voza koji je Srbija kupila od te švajcarske kompanije stigao u našu zemlju krajem oktobra.

Momirović dodaje da je Srbija te vozove već platila i da je reč o najboljim vozovima u svetu u toj kategoriji.

Napominje da će pruga biti puštena u martu, za sada, samo za putnički saobraćaj.

"To je revolucionarni projekat u srpskoj železnici, posle više destina godina mi imamo jedan projekat koji će u tehnološkom, saobraćajnom i bilo kom smislu promeniti perspektivu železnice u našoj zemlji", rekao je Momirović.

Ističe da je do pre 30 godina osnova saobraćaja u našoj zemlji bila železnica, ali da to davno više nije, kao i da bi trebalo da ima mnogo veće učešće u prevozu putnika, pošto je to i ekološki najispravniji vid saobraćaja.

Međutim, ukazuje da naši vozovi i dalje idu sporo, iako je država poslednjih godina uložila dosta novca u obnovu pruga.

Ostaje, kaže, da se obnovi još dosta pruga i da se nabavi još dvadesetak novih putničkih kompozicija.

"Promene u železnici postoje, ali ova izgradnja će biti revolucionarna i dovešćemo železnicu na takav nivo da postane poželjan vid saobraćaja za mlade, poslovne ljude i sve one koji se železnice sećaju iz nekog prethodnog perioda, iz 70-ih i 80-ih godina prošlog veka", rekao je Momirović.

Kaže da je u toku i rekonstrukcija pruge od Subotice do Segedina koja je počela tokom 2021. godine i da je ona važna i za projekat brze pruge Beograd-Budimpešta.

Momirović je naglasio da će Beograd, Novi Sad, Subotica i mnogi drugi manji gradovi u Vojvodini biti dobro saobaćajno povezani sa Budimpeštom.

Takođe, naglasio je da je izgradnja brze pruge velika prilika za naš turizam, industriju, kao i razvoj čitave ekonomije.

"Očekuje se da ćemo do 2025. godine pustiti brzu prugu Beograd-Budimpešta, ali to ne zavisi samo od nas", napomenuo je Momirović.

Srbija će svoj deo pruge do Subotice završiti do kraja 2024. godine ili najkasnije do 2025. što će, kako kaže, značiti da je Srbija u saobraćajnom smislu već deo EU.