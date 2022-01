KURS STABILAN, REZERVE ZLATA NA REKORDU! Narodna banka Srbije o uspešnim rezultatima rada tokom prethodne 2021.

Srbija će ostvariti jedan od najboljih rezultata u Evropi u pogledu privrednog rasta. Za vraćanje na pretkrizni nivo bila su potrebna tri tromesečja, dok je nakon krize iz 2008. godine pretkrizni nivo dostignut tek posle četiri i po godine.

Devizni kurs dinara prema evru je stabilan, a rezerve u devizama, na kraju novembra, iznose 16,5 milijardi evra. To je za oko tri milijarde evra više nego na kraju 2020. godine, uprkos pandemiji. Rezerve zlata su povećane za 1,7 tona, na rekordne 37,2 tone.

Ovako guverner Jorgovanka Tabaković ocenjuje rezultate rada Narodne banke Srbije u 2021. godini.

- Dinarska štednja je povećana za 12 procenata, na novi rekordni nivo od oko 104 milijarde dinara - navodi se u godišnjem Izveštaju Centralne banke. - Time je šest puta veća nego na kraju 2012. godine. Uslovi finansiranja privrede, građana i države još su povoljniji nego na početku pandemije. Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima spušteno je na najniža 3,4 odsto, dok se kreditnom aktivnošću - rast od devet procenata međugodišnje u novembru, nastavlja puna podrška privrednom rastu.

Kako u NBS objašnjavaju, priliv stranih direktnih investicija iznosio je oko 3,6 milijardi evra, što je blizu najboljoj 2019. godini.

- Na pola koraka smo do investicionog rejtinga, koji uvećava vrednost svake pojedinačne kompanije u zemlji - piše u Izveštaju NBS. - Očuvana je makroekonomska stabilnost, inflacija je u 2021. godini privremeno povećana, a bazna ostala niska i stabilna. Većoj finansijskoj stabilnosti doprinosi i sve veća upotreba dinara.

OLAKŠICE I SLEDEĆE GODINE

ZA 12 meseci biće produžene privremene mere iz 2020. godine. To znači da će i u toku 2022. godine banke moći da primenjuju mere kojima se građanima olakšava finansiranje kupovine stana, odobravanje olakšica u otplati stambenih kredita i odobravanje kredita ročnosti do dve godine u iznosu do 90.000 dinara po olakšanoj proceduri. Nastavljeno je i korišćenje obezbeđene garantne šeme, čiji je iznos i dodatno povećan, a uvedena je i nova garantna šema.

Autor: