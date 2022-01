ZA GRAĐANE SRBIJE 1. FEBRUARA 100 EVRA - Nakon toga stiže još 300.000 dinara

Vlada Srbije usvojila je izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, prema kojima će od 1. januara za svako prvorođeno dete biti isplaćivano po 300.000, umesto dosadašnjih 100.000 dinara.

Na proleće 2020. krenula je pandemija koronavirusa, a u bitku s njom ceo svet. U cilju da ekonomski ojača svoje građane, Vlada Srbije je tada uvela prve mere pomoći privredi i građanima, pojačala 2021. godine, a taj trend nastaviće i u 2022. godini!

Povećanje penzija

Svih 1,7 miliona penzionera od januara čeka linearno povećanje penzija od 5,9 odsto, a u februaru će svi penzioneri dobiti novčanu pomoć od po 20.000 dinara. Ovaj procenat se obračunava po švajcarskom modelu, koji je na snazi u Srbiji od januara prošle godine.

Najavljeno je i povećanje plata u javnom sektoru. To znači da će oko 500.000 zaposlenih dobiti povišice, s tim što će plate za osam odsto biti veće onima koji rade u socijalnoj službi, zdravstvu i vojsci, a za sedam odsto svima ostalima. Zdravstveni radnici, krajem januara, najkasnije početkom februara, dobiće i po 10.000 dinara pomoći.

- Biće to lep novogodišnji poklon za one koji se već dve godine bore sa pandemijom koronavirusa - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete primaće od države jednokratnu pomoć od 100.000 dinara.

Pomoć roditeljima

Pored ove, roditeljima ostaje i postojeća finansijska podrška za drugu bebu od po 10.000 dinara mesečno u trajanju od dve godine, dok će treće i dalje dobijati narednih 10 godina po 12.000 dinara mesečno.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je na godišnjoj konferenciji novčanu pomoć za sve od 16 do 29 godina.

- Za sva lica od 16 do 29 godina pripremali smo meru koja će se brzo realizovati, a to je mera naše podrške tim licima, kako bi oni u ovako teškim uslovima mogu da kažu da je država pokazala kako može da izdvoji sredstva za njih. Zato ćemo svim mladim koji imaju ličnu kartu do lica koja će do 2022. godine napuniti 29. godina, imaće pravo da se prijave za novčani iznos do 100 evra - rekao je Vučić.

