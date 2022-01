'Dijagnostika je najbitnija' JOVIČEVIĆ o uganuću skočnog zgloba: Treba brzo odreagovati, A EVO NA KOJI NAČIN SE PROBLEM REŠAVA! (VIDEO)

Postoji više načina na koje može da se tretira uganuće skočnog zgloba, rekao je za TV PINK Vladan Jovičević, direktor Doma zdravlja West Medic.

Jovičević je komentarisao uganuće skočnog zgloba prisutno kod mlađe populacije, kod dece, ali se često dešava i kod starijih.

- Kada je u pitanju uganuće pre 20 ili 30 godina, dolazilo se da se stavi potpuna mobilizacija. Čak i bez snimaka, stavljane su longete ili čak i gips, pa i duže mirovanje. To je pravdano time da ligamentima treba malo duže vremena da zarastu, to je imalo podlogu, ali je oporavak duže trajao i bio je čak i do određene granice pogrešan – rekao je Jovičević.

Kada je u pitanju naispravniji postupak za sanaciju uganuća, Jovičević je rekao da prvo moramo da znamo koliko godina osoba ima, u kom su stanju kapsule zglobova.

Dodaje da se uvek savetuje da se uradi rentgenski snimak.

- Često može doći do naprsnuća koje nije lako za apsolutnu dijagnostiku. Treba da se vidi da li je došlo do naprsnuća kostiju. Ako je to tako, onda mora da se radi mobilizacija. A ako nema nikakvog naprsnuća onda ne mora – rekao je Jovičević.

Ističe da je najbitnija dijagnostika, i dodaje da ukoliko naprsnuća nema najbolje je u prvih 24 sata uraditi manuelno vraćanje koščica na njihovo mesto.

- U tom slučaju se otok brzi povlači, kao i bol, i za par dana se oporavak završava – rekao je Jovičević.

