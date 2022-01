MATEJ NIJE MOGAO DUGO DA IZDRŽI AKO JE UPAO U SAVU? Kardiolog objašnjava šta se dešava ljudskom organizmu u ledenoj vodi

Brzo dolazi do hipotermije.

Šesti je dan potrage za Matejem Perišem (27) iz Splita koji je sa prijateljima došao da dočeka Novu godinu, ali je nestao i noći između 30. i 31. decembra.

Ono što mnoge ineresuje je koliko telo može da preživi u ledenoj vodi, a to je objasnio dr Petar Otašević, kardiolog sa Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".



- Osoba prolazi kroz razne faze kada pliva u hladnoj vodi. Sve što je ispod 15 stepeni smatra se hladnom vodom. U prvoj fazi, kada osoba uđe u haldnu vodu, dolazi do dubokog i nekontrolisanog disanja. To traje dva do tri minuta. Nakon toga dolazi do skoka krvnog pritiska i do ubrzanja rada srca - objasnio je dr Otašević.

Posle ovih faza dolazi do hipotermije.

- Nakon toga dolazi do hipotermije, odnosno kada je temperatura tela ispod 35 stepeni. Sam organizam uključuje neke kontrolne mehanizme. Sva krv iz ruku i ngu se sliva ka srcu i plućima - rekao je dr Otašević.

Doktor Otašević je objasnio i šta se dešava sa ekstremitetima kada naglo padne telesna temperatura.

- Tada dolazi do toga da telo ne može normalno da se pokreće, usled nemogućnosti adekvatne kontrakcije mišića. Smara se da, kada su temperature 5, 6, 7 stešeni, kao što je ovih dana u Savi, jedna potpuno zdrava i fizički ne može da ostane duže od 20 minuta. Ipak, veću šansu da prežive u hladnoj vodi imaju ljudi sa većom telesnom masom, odnosno težinom - objasnio je doktor Otašević.

