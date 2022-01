ŠTA SA BADNJAKOM NAKON BOŽIĆA? Nekoliko dana se čuva na posebnom mestu!

Božić, jedan od najstarijih praznika, u Srbiji se slavi 7. decembra. Tradicionalno se na Badnji dan unosi badnjak u kuću, ali šta se radi sa badnjakom posle Božića?

- Deo badnjaka, čuvarkuća, koji donese položajnik tj. položajnici, neko vreme se drži u kući, pored mesta gde se grejemo, tu se drži za zdravlje najmanje tri dana - objasnio je Miloš Stojković, verski analitičar.

Paljenje badnjaka je slovenska tradicija koja se zadržala u Srbiji, dok se u Grčkoj koristi drugo drvo.

- Tradicionalno, ostatak onoga što ostane od badnjaka se zapali. Oni koji se greju na drva, zapale u tom ogrevu. Ono koji se greju na centralno grejanje obično negde odnesu i zapale - rekao je Stojković.

Na Božić ne treba raditi teške poslove, kao i na svaki drugi praznik. To je dan za opuštanje i razgovor sa porodicom, bez teških tema, a za vreme jela ne ustaje niko, ukućani čekaju jedni druge, i tek kada svi završe sa obedom, ustaje se u isti mah, a veoma je važno da tokom ovog perioda porodica bude na okupu i složna.

Božić

Prvi dan Božića je uvek 7. januar. Na Božić ujutro, pre svitanja, zvone sva zvona na pravoslavnim hramovima, puca se iz pušaka i prangija i objavljuje se dolazak Božića i Božićnog slavlja. Domaćin i svi ukućani oblače najsvečanije odelo, i odlaze u crkvu na jutrenje i Božićnu liturgiju. Posle službe u crkvi se prima nafora (osvećeni hleb) i prvo se ona uzima na Božić. Ljudi se pozdravljaju rečima: “Hristos se rodi!” i otpozdravljaju: “Vaistinu se rodi!”

Položajnik

Na Božić, rano pre podne, u kuću dolazi specijalni gost, koji se obično dogovori sa domaćinom. On se posebno dočekuje u kuću i zove se položajnik. Položajnik simbolički predstavlja one Mudrace koji su pratili zvezdu sa Istoka i došli novorođenom Hristu na poklonjenje. Domaćica poslužuje položajnika i daruje ga prikladnim poklonom. Po verovanju, on je osoba koja na Božić, i za celu narednu godinu, donosi sreću u kuću.

Česnica

Rano ujutro na Božić, domaćica zamesi testo od kojeg peče pogaču koja se zove česnica. U nju se stavlja zlatni, srebrni ili obični novčić, odozgo se bode grančicom badnjaka i ta česnica ima ulogu slavskog kolača na Božić. Kada svi stanu za sto, domaćin zapali sveću, uzima kadionicu, okadi ikone, kandilo i sve prisutne, preda nekom mlađem kadionicu koji kadi celu kuću. Ukoliko neko od ukućana zna, peva božićni tropar. Ukoliko ne, naglas se čita “Oče naš”.