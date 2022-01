Danas u Srbiji oblačno i hladno sa snegom, u nižim krajevima uz formiranje, a u brdsko-planinskim predelima uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

Na jugoistoku i istoku Srbije očekuju se mešovite padavine: kiša, susnežica i sneg. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, najviša dnevna od -2 do 1, na jugoistoku i istoku i do 4 stepena.

Upozorenje: Sneg, formiranje/povećanje snežnog pokrivača, verovatnoća 90%.