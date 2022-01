OGROMNE GUŽVE NA GRANICAMA: Kamioni čekaju na prelazima i do šest sati

Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 časova na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 360 minuta.

Na Kelebiji teretna vozila čekaju 180 minuta, na Batrovcima 300 minuta, Bezdanu 120, Šidu 300, Bogojevu 180 minuta, saopštili su Putevi Srbije.

Na graničnom prelazu Kelebija – petlja Subotica Jug, od 14. januara od 8 časova do 15. januara do 16 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na izgradnji natputnjaka na Pačirskom putu, od kružne raskrsnice Subotica – na Somborskom putu do kružne raskrsnice Subotica – na Bačkotopolskom putu.

Saobraćaj će se odvijati obilaznim putem kroz grad Suboticu i to: kružna raskrsnica Subotica (Sombor)-Somborski put-Zagrebačka ulica-Beogradski put – državni put II A reda broj 100(prema Bačkoj Topoli)-Kružna raskrsnica Subotica (Bačka Topola).

Jasikovo-Bor, do 15. januara radovi na ugradnji saobraćajne signalizacije i opreme puta, kao i uređenje putnog pojasa puta (iskop kanala, izrada bankina). Saobraćaj se odvija normalno, osim u zonama radova gde se radovi izvode uz naizmenično propuštanje vozila.

Naseljeno mesto Leskovac, gradska ulica Bulevar oslobođenja od raskrsnice sa Ulicom Nikole Skobaljića i Cara Lazara do raskrsnice sa Ulicom Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića, od 13.janura od 18 č do 14. januara do 10 časova biće obustavljen saobraćaj zbog održavanja priredbe „Doček pravoslavne Nove 2022. godine na trgu“.

