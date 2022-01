PUTEVI SRBIJE UPOZORAVAJU VOZAČE: Pazite na poledicu, veće gužve zbog dočeka!

JP Putevi Srbije upozorava da postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura.

Zimski uslovi vožnje očekuju vozače u svim krajevima, a posebno na putevima u područjima gde je prethodnih dana bilo najviše snežnih padavina, jer sad hladan vazduh i jak mraz zaleđuju sve deonice na kojima je i posle čišćenja puta od obilnih padavina, sneg ostao na kolovozu, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

U većini mesta u Srbiji temperatura će danas biti ispod nula stepeni Celzijusa, odnosno biće ledeni dan, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji je osvanulo najhladnije jutro od početka zime, u šest sati temperature su se, prema RHMZ, kretale od -12 na Kopaoniku do -3 stepena u Valjevu i Zaječaru, dok je u Beogradu za stepen hladnije.

Doček pravoslavne nove godine, navodi se, može biti razlog povremeno pojačanog saobraćaja unutar gradova, dok van naseljenih mesta očekujemo umereniji intezitet saobraćaja.

Zadržavanja teretnih vozila na graničnim prelazima su višesatna, a najviše na Batrovcima gde se na izlaz čeka sedam sati.

Na Horgošu teretnjaci čekaju šest sati, na Šidu četiri, na Kelebiji tri, a na Bezdanu jedan sat.

Kroz naseljeno mesto Leskovac - drž. put I B reda br. 39, koji se poklapa sa gradskom ulicom Bulevar oslobođenja od raskrsnice sa Ulicom Nikole Skobaljića i Cara Lazara do raskrsnice sa Ulicom Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića, danas od 18 časova do 14. januara do 10 časova biće obustavljen saobraćaj zbog održavanja priredbe "Doček pravoslavne Nove 2022. godine na trgu".

Alternativni putni pravci su ostale gradske ulice.

Granični prelaz Kelebija - petlja Subotica Jug, od 14. januara od 8 časova do 15. januara do 16 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na izgradnji natputnjaka na Pačirskom putu, od kružne raskrsnice Subotica - na Somborskom putu do kružne raskrsnice Subotica - na Bačkotopolskom putu. Saobraćaj će se odvijati obilaznim putem kroz grad Suboticu i to: kružna raskrsnica Subotica (Sombor)-Somborski put-Zagrebačka ulica-Beogradski put - državni put II A reda broj 100(prema Bačkoj Topoli)-Kružna raskrsnica Subotica (Bačka Topola).

Žabari - Velika Plana, do 17. januara radovi na rehabilitaciji uz naizmenično propuštanje vozila.

Crkvine - Tutin, do 1. jula obustava saobraćaja zbog radova u punom profilu puta. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je Pazarište - Dojeviće; Dojeviće - Novi Pazar; Novi Pazar - Bregovi; Bregovi - Tutin. Lokalni saobraćaj se u toku dnevnog dela dana odvija uz naizmenično propuštanje vozila. U toku noći na snazi potpuna obustava saobraćaja. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije u 7.30 časova: na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta, na Horgošu 360, Bezdanu 60, Kelebiji 180, Šidu 240 minuta.